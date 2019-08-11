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Украинец, будто бы завербованный в Беларуси, сдался СБУ и назвал имя куратора

12.08.2019 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданин Украины, обвиняемый в «государственной измене и помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против украинского государства», избежал уголовной ответственности, так как добровольно обратился в Службу безопасности и назвал имя своего вербовщика в Беларуси, пишет Радио Свобода.

Дело, возбужденное по статье 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, коллегия судей Ратновского районного суда Волынской области рассматривала 7 августа. Обвиняемому гражданину грозило лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Как следует из материалов уголовного дела, украинца во второй половине октября 2017 года якобы завербовал сотрудник Управления финансовых расследований Комитета государственного контроля Брестской области Владислав Л..

Это произошло в Кобрине, где в то время находился гражданин Украины. Он утверждает, что согласился на сотрудничество в устной и письменной форме, пообещав собирать информацию о системе охраны государственной границы Украины и личном составе пограничных подразделений на пограничном участке Ратновского района Волынской области.

На последней встрече, состоявшейся 22 марта, Владислав Л. якобы поставил перед украинцем еще одно задание — собрать и передать ему информацию о личном составе сотрудников местного территориального подразделения управления СБУ в Волынской области.

Вскоре после этой встречи украинец решил обратиться в СБУ и сообщить о том, что завербован. Благодаря этому ему удалось избежать уголовной ответственности — он убедил суд в том, что не передавал вербовщику секретной информации.


В Комитете госконтроля Беларуси подтвердили, что такой сотрудник у них есть, но от комментария, мог ли он вербовать украинских граждан, отказались. С самим сотрудником КГК, который якобы вербовал украинца, связаться не удалось.

Это четвертый известный случай, когда украинцев якобы вербовали белорусские спецслужбы, и первый, когда называется имя предполагаемого куратора.

После первых аналогичных историй в пресс-центре Службы безопасности Украины заявляли, что такие факты фиксируются «почти систематически». Правда, о них никогда не сообщают официально — все они стали известны после публикации судебных решений о закрытии уголовных дел против украинцев, которые добровольно сообщили СБУ о факте вербовки.
 
 
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Гражданин Украины, обвиняемый в «государственной измене и помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против...
 
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