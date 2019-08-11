Украинец, будто бы завербованный в Беларуси, сдался СБУ и назвал имя куратора

Дело, возбужденное по статье 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, коллегия судей Ратновского районного суда Волынской области рассматривала 7 августа. Обвиняемому гражданину грозило лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества.





Как следует из материалов уголовного дела, украинца во второй половине октября 2017 года якобы завербовал сотрудник Управления финансовых расследований Комитета государственного контроля Брестской области Владислав Л..





Это произошло в Кобрине, где в то время находился гражданин Украины. Он утверждает, что согласился на сотрудничество в устной и письменной форме, пообещав собирать информацию о системе охраны государственной границы Украины и личном составе пограничных подразделений на пограничном участке Ратновского района Волынской области.





На последней встрече, состоявшейся 22 марта, Владислав Л. якобы поставил перед украинцем еще одно задание — собрать и передать ему информацию о личном составе сотрудников местного территориального подразделения управления СБУ в Волынской области.



