ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беглая экс-премьер Таиланда стала сербкой

12.08.2019 18:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не успел улечься в Сербии скандал вокруг всеобщей прослушки, как разгорелся новый. За заслуги перед Республикой Сербия гражданство этой балканской страны предоставлено экс-премьеру Таиланда Йинглак Чинават, приговоренной на родине к пяти годам заключения по обвинению в коррупции, а затем скрывшейся за границей.

Правительство, МВД и МИД Сербии отказываются разъяснять, за какие именно заслуги получила сербский паспорт экс-премьер Таиланда. А в выходные указ об этом вообще исчез с правительственного сайта, пишет "Коммерсант".

О предоставлении Йинглак Чинават сербского гражданства стало известно в конце минувшей недели, когда в местных СМИ была опубликована копия соответствующего указа. Выяснилось также, что решение приняло правительство республики на заседании, прошедшем более месяца назад, 27 июня. В указе, который подписала премьер Ана Брнабич, содержится ссылка на положение сербского закона о гражданстве — о предоставлении гражданства иностранцу, «чей прием представляет интерес для Республики Сербия». Каких-либо иных обоснований в документе нет.

Это и стало первопричиной разгоревшегося скандала. Все попытки сербских СМИ и политических партий выяснить, за какие заслуги объявленной в международный розыск экс-премьеру Таиланда предоставлен паспорт Сербии, дающий право безвизового въезда в десятки государств мира, включая большинство стран ЕС, успехом не увенчались. Кабинет премьера, МВД и МИД хранят молчание и на запросы не отвечают.

Не комментирует никто и то обстоятельство, что указ о предоставлении гражданства подписала премьер, а не глава МВД, как это предусмотрено законом.

Разводят руками и в почетном консульстве Таиланда в Белграде — там обо всем узнали из СМИ, а из сербского МИДа никаких разъяснений не получали.


Единственным официальным лицом, решившимся прокомментировать скандальную историю, стал президент Александр Вучич. Он заявил, что проблемы в предоставлении гражданства экс-премьеру Таиланда не видит, «особенно если правительство нашло здесь экономическую или иную выгоду», да и вообще высказался «за полную либерализацию выдачи сербских паспортов».

Тем не менее ясности и это заявление президента не внесло. Более того, в выходные указ правительства от 27 июня о предоставлении сербского гражданства экс-премьеру Таиланда вообще исчез с правительственного сайта.

Поэтому остается неясным, как вообще Йинглак Чинават был вручен сербский паспорт: по официальной информации, она никогда не въезжала на территорию Сербии, да и на Балканах была лишь однажды — в 2013 году посетила с частным визитом Черногорию. Гражданином этой республики стал в 2009 году ее родной брат Таксин Чинават, который также в свое время был премьером Таиланда, но был свергнут в результате военного переворота в 2006 году и заочно приговорен к двум годам тюрьмы.

Однако ситуация с предоставлением черногорского гражданства Таксину Чинавату (опять-таки «за особые заслуги») яснее. Он считается самым богатым гражданином адриатической республики, чей капитал оценивается в €1,6 млрд, а его компании Global TS Montenegro принадлежит половина острова Святого Николая, который называют одной из жемчужин Черногории.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не успел улечься в Сербии скандал вокруг всеобщей прослушки, как разгорелся новый. За заслуги перед Республикой Сербия гражданство этой балканской страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрыто число истребителей России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика