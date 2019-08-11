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Плющев: Мне трудно понять любовь руководителей белорусского хоккея к иностранным временщикам

12.08.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился критическим мнением об игре минского "Динамо" на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде.

"Огорчил очередной провал минского "Динамо", которое заняло последнее место и проиграло даже узбекскому "Хумо". При этом уровень соперничества в Нижнем Новгороде не был таким высоким, как в Астане. 

Судя по всему, Минск топчется на граблях — сначала они были финскими, потом канадскими и американскими. В страну, где отличная хоккейная инфраструктура и есть все возможности для развития, приходит один тренер-временщик за другим. Мне трудно понять такую любовь хоккейных руководителей к иностранным специалистам. И удивительно то, что власти Беларуси год от года такое допускают", — цитирует Плющева russia-hockey.ru.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился критическим мнением об игре минского "Динамо" на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде.
 
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