Отрицательное сальдо за полгода составило $2,7 млрд

К уровню января – июня 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97,4%, экспорт – 95,9%, импорт – 98,7%.





По итогам января – июня 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3,2%, импорт увеличился на 0,3%. Средние цены экспорта сократились на 0,9%, импорта – на 1,6%.