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Отрицательное сальдо за полгода составило $2,7 млрд

12.08.2019 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе – июне 2019 г. внешнеторговый оборот товаров в Беларусь составил 34 508,8 млн. долларов США, в том числе экспорт – 15 890,4 млн. долларов, импорт – 18 618,4 млн. долларов.

К уровню января – июня 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97,4%, экспорт – 95,9%, импорт – 98,7%.

По итогам января – июня 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3,2%, импорт увеличился на 0,3%. Средние цены экспорта сократились на 0,9%, импорта – на 1,6%.
 
 
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Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе – июне 2019 г. внешнеторговый оборот товаров в Беларусь составил 34 508,8 млн. долларов США, в том числе...
 
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