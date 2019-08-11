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Решили поиграть в выборы. Оппозиционные партии заявили об участии в избирательной кампании

12.08.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители основных оппозиционных партий заявляют об участии в выборах в Палату представителей Национального собрания.

21 сентября состоится съезд Партии БНФ, где будут выдвинуты кандидаты в депутаты. В настоящее время идет формирование этого списка.

«Недавно состоялось заседание политкомиссии, мы предварительно обсуждали потенциальный список кандидатов. На сегодняшний день в списке находятся более 90 членов Партии БНФ», - рассказал журналистам председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

Почти в то же время, 22 сентября, в Минске состоится 19-й съезд Белорусской социал-демократической партии (Грамада). На повестке дня всего два вопроса: изменения в Устав и выдвижение кандидатов на парламентскую кампанию. 

Среди потенциальных кандидатов в депутаты называются довольно известные персоны: председатель Игорь Борисов, первый заместитель Алексей Сигаев, заместитель председателя Анна Канюс, генеральный секретарь партии Мечислав Гриб, бывший председатель БСДП Ирина Вештард, об участии в парламентской кампании также заявлял член ЦК партии Олег Трусов. 

В качестве кандидатов будут выдвигаться и руководители областных организаций: Игорь Масловский, Иосиф Полубятко, Алесь Абрамович, Николай Лавицкий, сообщается на партийном сайте.

В ходе заседания Высшего Совета Либерально-демократической партии (ЛДП) с участием руководителей региональных структур партии принято решение о полномасштабном участии  в предстоящих выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. 

Подготовлено 110 кандидатов, которые будут выдвинуты в каждый избирательный округ по всей стране, а также резерв кандидатов в депутаты в количестве 55 человек. 

Руководителем штаба по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь назначен первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Высшим Советом ЛДП определена дата съезда партии, который пройдет в Минске 21 сентября 2019 года.

Валерий Ухналев, заместитель председателя Белорусской партии левых "Справедливый мир", говорит, что партия будет участвовать в избирательной кампании «в полном масштабе»:

«Это значит, выдвигать своих кандидатов в избирательные комиссии всех уровней, выдвигать своих кандидатов в депутаты, организовывать наблюдение за избирательным процессом. Мы хотим показать людям альтернативу в развитии нашей родной Беларуси. Основной посыл будет такой: 7-часовой рабочий день, 35-часовую рабочую неделю. Это будет наш главный социальный аспект".

На предыдущих выборах в Палату представителей коммунисты выдвигали 50 кандидатов.


На сайте Объединенной гражданской партии (ОГП) информация об участии партийцев в предвыборной кампании пока отсутствует.

Однако Председатель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев и член ОГП Татьяна Сиваченко во время пресс-конференции для журналистов объявили о старте предвыборной кампании.

Как пишет mspring.online, сам Шанцев баллотироваться в депутаты отказался. По его словам, больше пользы он принесет, если будет доверенным лицом для кандидатов от ОГП. На прошлых парламентских выборах 2016 года он боролся за кресло депутата по Могилевскому-Сельскому округу №88 - как раз там расположено предприятие «Омск Карбон Могилев». Именно вокруг борьбы с этим заводом и планируют строить свою компанию члены ОГП в Могилеве.

Татьяна Сиваченко подтвердила, что в своей компании она также будет напирать на экологическую тематику. Специально подобрала и лозунг - «Дыши свободно». Баллотироваться она будет по Могилевскому-Центральному округу №85.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Представители основных оппозиционных партий заявляют об участии в выборах в Палату представителей Национального собрания.
 
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