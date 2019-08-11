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Торговля зажралась! Цены на хлеб и молоко растут гораздо быстрее инфляции

12.08.2019 17:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ обеспокоен и грозится регулировать цены на социально значимые продукты, которые за полгода поднялись аж на 11%.

Торговля зажралась! Цены на хлеб и молоко растут гораздо быстрее инфляции
С начала 2019 года больше всего поднялись цены на продовольствие - на 6,5%. Рост зарплат опережает эту цифру на 1,1% - за тот же период он составил 7,6%. Но это - средние показатели. На социально значимые продукты питания за полгода цены выросли на 9-11%!

Стоимость социальных товаров и услуг контролируют органы власти. Почти все позиции в этом списке занимают продукты питания - это хлеб, мясо, яйца, молоко, соль и другие.

Рост цен на эти товары по некоторым позициям почти в два раза превышает общий уровень цен, что вызвало обеспокоенность Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Кстати, сами производители продуктов питания в основном не повышают отпускные цены. Накрутка идет за счет надбавок магазинов и торговых сетей. Чтобы исправить ситуацию, чиновники из МАРТа встретились с представителями торговли и пояснили, какой должна быть надбавка. 

Так, на молоко, сметану и творог торговым сетям можно поднимать цены до 15%. На говядину, свинину и цыплят-бройлеров - не более 20%. На пшеничную муку, соль, овощи - до 30%. 

Если в течение августа торговцы не остановят рост цен, МАРТ рассмотрит вопрос о введении временного ценового регулирования на социально значимые товары. Напомним, что цены на эти продукты государство не регулирует с 2016 года.

Интенсивный рост цен может вызвать и дополнительный виток инфляции, на чем МАРТ также заострил внимание в своем сообщении. По прогнозам, инфляция к концу года должна составить около 5%. Однако пока она на уровне 6%. 

В Беларуси инфляция уменьшается с 2012 года, и только в прошлом году была на 1% выше, чем в 2017 году - 5,6%. Что будет в этом, сказать пока сложно.

Список социально значимых продуктов питания

1) хлеб ржаной и ржано-пшеничный, булочные изделия из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров - не выше 14%;

2) мясо (говядина, свинина);

3) мясо кур и цыплят-бройлеров;

4) яйцо куриное свежее;

5) молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока, сметана, творог;

6) сухие смеси и каши для детского питания;

7) мясные, мясо-растительные, рыбные и рыбо-растительные консервы для детского питания;

8) овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания;

9) рыба свежая (семейство карповых);

10) рыба свежемороженая в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых, аргентиновых);

11) масло сливочное;

12) мука пшеничная;

13) масло подсолнечное и рапсовое;

14) сахар;

15) соль;

16) хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок;

17) сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы;

18) рис белый шлифованный;

19) крупа гречневая.
 
 
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МАРТ обеспокоен и грозится регулировать цены на социально значимые продукты, которые за полгода поднялись аж на 11%.
 
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