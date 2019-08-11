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До 1000 лошадиных сил! Американцы показали самый мощный внедорожник в мире
Источник материала: Tut.by
Без малого два года назад небольшая компания Rezvani из Калифорнии показала свой злобного вида внедорожник
Рамный Tank был построен на платформе предыдущего поколения Jeep Wrangler, но ему на смену, напомним, пришел новый внедорожник
Кроме 6,4-литрового V8 мощностью 500 лошадиных сил, доставшегося новому Tank от прежней машины, для внедорожника доступны также знакомые по Wrangler JL — это 3,6-литровый атмосферный V6 и турбодизель объемом 3 л (оба развивают по 285 сил). Но куда интереснее топ-версия Tank X, которой достался 6,2-литровый компрессорный V8 от
На «танке» его мощность составляет 1000 «лошадок», крутящий момент после доработки вырос до 1180 Нм. Владелец компании Феррис Резвани называет Tank X «самым мощным в мире серийным внедорожником», хотя на деле собирать его будут по индивидуальным заказам — учитывая стоимость в 349 тысяч долларов, речь идет о штучном продукте. Как и прежде, в гамме заявлена и бронированная версия Military Edition, теперь обеспечивающая уровень защиты B7. Для нее Rezvani предложит новую опцию — это система защиты от электромагнитных импульсов.
Компания уже начала прием заказов на новый Tank — в США базовая версия внедорожника оценивается в 155 тысяч долларов.
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Компания Rezvani рассекретила новое поколение внедорожника Tank. Создатели относят его к самими же придуманной категории «городских тактических автомобилей»
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