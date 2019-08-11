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Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси в первой половине недели

12.08.2019 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси в первой половине недели
Фото из открытых источников

«Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, в первой половине недели принесут в Беларусь много облаков и дождей. В конце недели погода улучшится», - сказали в Белгидромете.

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси в первой половине недели Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?

Во вторник, 13 августа, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем местами град. В дневные часы местами при грозах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 26-32.

В среду, 14 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди, грозы, по востоку усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 16-23 градуса тепла, местами по юго-востоку - плюс 24-29.

В ночь на четверг, 15 августа, дожди пройдут во многих районах, а по Витебской области местами есть вероятность сильных дождей. В дневные часы фронтальные разделы покинут Беларусь, атмосферное давление вырастет, облаков и дождей станет меньше. Лишь местами по востоку страны днем возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром в низинах и вблизи водоемов ожидаются слабые туманы. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.

С пятницы, 16 августа, погодные условия станут формировать более прохладные воздушные массы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - 18-25 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны короткие летние дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман.

В субботу и воскресенье, 17-18 августа, ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла. Днем 18 августа на юго-запад Беларуси начнет распространяться теплый воздух: здесь в разгар дня ожидается плюс 26-28.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, к выходным погода улучшится, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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