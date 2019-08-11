Мнение. Каким показался белорусский велоспорт после 15 лет жизни в США и Великобритании

Источник материала: Tut.by

Егор Бубен — бывший велогонщик сборной Беларуси, а ныне IT-бизнесмен и спортивный директор новой международной команды Ferei Pro Cycling Team. После 15 лет выступлений, учебы и работы в США и Великобритании он вернулся в Минск и рассказал, каким ему показался белорусский велоспорт.





О смысле создания новой команды

У меня есть личное виденье профессионального спорта, велосипедного движения и любительского спорта, и понимание как нужно видоизменять и развивать в Беларуси профессиональный и любительский спорт так, чтобы они дополняли друг друга.

По своей сути я предприниматель «entrepreneur» и создавать новые эффективные пути — это, можно сказать, моя самая сильная сторона. Особенно когда это касается велоиндустрии. Вот например, я создал стартап Velotooler, который кардинально меняет индустрию. Было очень непросто начать ломать устои, но, как показывает практика, перемены делают нас и наши проекты лучше и сильнее.

А если говорить о велоспорте, то например у меня уже была команда в США в которой мы научились очень бюджетно и нестандартными решениями оперировать мизерными бюджетами. К примеру, одним из решений, было создание фонда, в который любой человек или организация могли пожертвовать 500 долларов списав их с личных подоходных налогов. А команда, первая в Америке имела статус non-profit, тем самым мотивируя компании даже помогая инвентарем, списывать издержки как пожертвование.

Но ключевым фактором было фокусирование на гонщиках-студентах. В Америке определенные университеты поддерживают велоспорт в рамках весенней студенческой велосипедной лиги. Таким образом, получилось существенно снизить затраты на подготовку и весенний календарь гонок, а также создать позитивный имидж профессиональной команды которая поддерживала образование.





Сейчас, что-то подобное мы делаем в Беларуси. Хотя официально до Беларуси мы пока не добрались. Пришлось по ряду административных причин зарегистрировать команду в Украине. В Киеве все решилось одним звонком президенту украинской федерации велоспорта Александру Башенко. Ему за это большое спасибо. Без его одобрения не было бы команды, а четыре белоруса, подписавшие с нами контракты, оказались бы в крайне затруднительном положении перед началом сезона. Почему только четверо? По международному регламенту, преобладающая часть гонщиков профессиональной команды континентального уровня должна иметь гражданство страны регистрации. То есть, если бы лицензия была белорусской, то о квоте на своих гонщиков не было бы и речи.

Надеемся что в следующем году мы все же сможем больше помочь отечественному велоспорту. Белорусская лицензия позволила бы устроить в команду наших гонщиков, которые набирали бы очки, что помогло бы иметь большую заявку на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Что нужно белорусскому велоспорту?

За последнее десятилетие наш велоспорт серьезно прибавил в плане инфраструктуры. Команды проводят качественные сборы, участвуют в международных соревнованиях. Появилось больше хороших велосипедов, возросло качество экипировки, даже школьные команды приезжают на гонки на собственных автобусах. Раньше о таком и мечтать не приходилось. Но есть вещи, которых белорусскому велоспорту не хватает. И речь не только о профессиональном спорте.

Во-первых, понимания что это такое. На сегодняшний день победа на «Тур де Франс», чемпионате мира или даже Олимпийских играх не приведет к дверям спортивный секции толпы детей и не повысит продажу шоссейных велосипедов в веломагазинах для взрослых.

Кто-то скажет, что у нас нет традиций или в спорт не вкладывается достаточно средств. Но на самом деле у нас просто нету и наверное никогда и не было как общественного, так и государственного понимания, этого вида спорта. И деньги по большому счету тут не причем. Иногда вместе с Васей Кириенко и Костей Сивцовым вспоминаем годы, когда мы начинали заниматься велоспортом. Тогда не было даже денег на бензин, но именно так зарождался первый профессионализм в стране и росло самое успешное поколение гонщиков в стране: Гутарович, Усов, Репинский, Сенюшкин, Кучинский, Сивцов, Самойлов, Кириенко, Куницкий, Стагурская, Шаракова. И у истоков его было гораздо больше энтузиазма и любви к велоспорту.



Фото: Metro

Что я имею в виду, говоря о непонимании спорта? Даже по посадке видно, что большинство людей хоть и используют велосипед как способ активного отдыха, но не имеют возможности делать это правильно. Также слабое присутствие шоссейных и гибридных велосипедов в городах, говорит о том что интерес к быстрой и долгой езде у нас еще не сформировался.

С другой стороны медали, когда в черте города, на второстепенных незагруженных дорогах, ГАИ просит съехать с проезжей части профессионального велосипедиста или за чертой города с машиной сопровождения останавливают сборную страны, задаешься вопросом знает ли государство о существовании в своем подразделении о шоссейном велоспорте.

Удивляет еще, как сложно развивать велоспорт в малых городах. Даже для открытия отделения велоспорта для детей, обязательно нужно иметь соответствующие образование тренера. К слову, нигде в мире, не требуют такого рода образования для работы с детьми. К примеру, в шведском «Шеллефтео» — одном из самых эффективных хоккейных клубов Европы — детей до определенного возраста тренируют родители.

Более того, в командах уровня «Тур де Франс» работают люди без велосипедного образования. Например, в Sky (Ineos) — команде Васи Кириенко и бывшей команде Кости Сивцова — за уровень выступлений отвечал австралийский тренер по плаванию.

У нас же без образования тренера по велоспорту работать тебе не представляется возможным. Как например, моему отцу, который 40 лет подряд активно гоняется на велосипеде, заразившись велоспортом в 14 лет, смотря по черно-белому экрану гонки в деревне Брольники Новогрудского района. И, чтобы заняться спортом, уговорил своих родителей дать ему возможность поехать в Минск. Отцу даже пришлось пожить некоторое время на велобазе. Результат — 11 призовых мест с чемпионатов мира и Европы в категории Masters, двое сыновей-велосипедистов и десятки людей, которые на его примере сели на гоночный велосипед. Так вот, сегодня мой отец официально не сможет организовать секцию велоспорта в Новогрудке без корочки тренера, чтобы зарядить местных ребятишек своей любовью к велосипеду.



11-кратный призер чемпионатов мира в категории Masters Дмитрий Бубен.

У нас считается, что без диплома работа будет поставлена непрофессионально, но при этом случаются забавные случаи непрофессионализма в самом белорусском велоспорте. Недавно Вася Кириенко напомнил случай, как меня хотели дисквалифицировать из-за носков. На тот момент по регламенту все гонщики должны были стартовать только в белых носках. А мои, на то время единственные в группе настоящие велосипедные носки Castelli, были коричневого цвета. Сейчас у нас появились велосипедные носки и инвентарь, но регламенты и понятия о велоспорте остались прежними.

Исходя из этого, я с уверенностью могу сказать, что белорусскому велоспорту не хватает цветных носков, массовости и разноуровневости. И если смотреть с точки зрения бизнеса, то сегодняшняя модель маштабирования спорта в массы равна нулю. Если сопоставить это со startup-моделью и представить, то получается, что Министерство спорта и туризма — это венчурный фонд, который вкладывает огромные деньги в медали, оказывающиеся на деле бесполезными, ведь никакого масшабирования спорта они не несут.

Под массовостью я подразумеваю проведение и поддержку спортивных мероприятий для любых категорий. Viva Rovar — отличное начало, нельзя не отметить это великолепное событие. Но я все-таки говорю немного о другом. Это все-таки карнавал, а не спортивное событие, к которому нужно активно готовиться.

Возьмите прошедший недавно в Минске Альфа-банк Триатлон. Он заставил многих усердно тренироваться. Могу сказать больше: за неделю до старта был большой ажиотаж на разделочные шоссейные велосипеды и колеса по всему городу. Мне самому с трудом удалось найти велосипед себе и нашему гонщику Антону Музычкину. Даже в интернете появились предложения аренды обычных шоссейных велосипедов по завышенной цене под старт триатлона. Интерес к велоспорту среди простых обывателей был большой. В этом вижу только плюсы. Участники смогли увидеть и оценить шоссейную технику, ощутить ее скоростную особенность на фоне выступающих на горных велосипедах участниках. Один из моих знакомых, который очень скептически относился к мероприятию, после прохождения всей дистанции заявил что в следующем году начнет подготовку заранее и на своем шоссейном велосипеде.

А если в цифрах, то все выглядело так: в первый год проведения триатлона участвовало около 400 велосипедов. В этом году их количество удвоилось. Думаю, в следующем с 800 оно дойдет до 1600. И как это может не радовать? В первую неделю после триатлона на дороге появилось заметное количество людей на разделочных велосипедах. Я могу представить как обидно тому же Васе Кириенко, когда после его победы на чемпионате мира в разделке, ничего подобного не наблюдалось.

К слову, гонщику нашей команды Антону Музычкину, а он на всякий случай чемпион мира среди молодежи на треке, было невероятно сложно соперничать с победителем триатлона Александром Василевичем. Что-то можно было списать на технические проблемы и специфику раннего старта, но все равно результат говорит сам за себя. Это значит что талантливые люди находятся вокруг нас. Как например известная конькобежка Марина Зуева, которая использует велосипед для подготовки к конькобежным стартам. В прошлом году она на чемпионате страны вошла в семерку сильнейших гонщиц страны . Из-за такого результата и любви к велосипеду, хочется помогать таким людям которые на своем примере могут подтянуть и других. Это должно вдохновлять других и позволять пробовать себя в других дисциплинах и даже в других видах спорта. Главное, чтобы была возможность поучаствовать в таких мероприятиях всем без исключения.

Чтобы поддержать инициативу организаторов триатлона, наша команда не поехала на гонки в Венгрии, отдав предпочтение минскому старту. Я вижу хорошую перспективу велоспорта с развитием триатлона. Поэтому и в дальнейшем мы будем всячески способствовать его развитию.

Наш самый титулованный шоссейник Василий Кириенко также готов активно помогать развитию массового велоспорта. Он заинтересовался идеями нашей команды и будет помогать советами. Его имя, опыт и энтузиазм могут принести Беларуси очень много пользы.



Фото: Russ Ellis

Экономика спорта и бизнес

Велоспорт, наверное, один из немногих командных видов спорта где нету понятия franchise. Это значит что каждый год, даже при желании два раза в год можно видоизменять экипировку, но и название команды. Почти все профессиональные команды носят имя своего титульного спонсора. Исключение — государственные проекты. Например, велоклубы «Астана», «Катюша» и «Минск».

И несмотря на полную диктовку спонсоров, включая цветовые гаммы, в велоспорте разрешается удивительное национальным чемпионам. Они выступают в форме с уникальным дизайном, подчеркивающем их принадлежность к стране. Другими словами, флаг Беларуси целый год может участвовать в таких гонках как «Тур де Франс» и «Джиро д`Италия», ярко напоминая и рекламируя страну по всем мировым телеканалам. И это не один день на Олимпиаде или чемпионате мира. Отличная реклама для страны! И самое главное, что все это, включая форму, за счет западых команд.



Фото: Bahrain Merida

На шоссейные велогонки не нужно покупать билеты — это открытый спорт, который свободно посещаю тысячи болельщиков. По телевидению соревнования идут по пять часов, спонсорские логотипы видны регулярно. Можно долго приводить цифры эффективности этого вида для бизнеса, их можно легко найти в интернете. Думаю, куда интереснее будут комментарии людей, попробовавших вложиться в велокоманды.

Илья Кочеврин, заместитель генерального директора по вопросам коммуникаций «Газпром Экспорт»:

— Топ-3 по соотношению цены и качества — это «Зенит», хоккейный СКА и велоспорт. По эффективности велоспорт на первом месте. При небольших затратах мы получаем весомую отдачу и на европейском рынке, и на мировом, учитывая восточные гонки, и в России, потому что остались единственной российской командой в профессиональном велоспорте.

Олег Тиньков, председатель Совета директоров «Тинькофф Банка»:

— На западе велоспорт очень популярен. Особенно среди финансовых менеджеров, аналитиков — они начинают бегать триатлоны, кататься на великах, смотреть «Тур де Франс». Если взять топ-10 российских банков и не считать «Сбер» и «ВТБ», мы известнее любого другого. Потому что причастны к велоспорту.

К тому же стоит учитывать, что велосипедные болельщики очень лояльны к компаниям, которые спонсируют велоспорт. Они принципиально посещают магазины Mercatone Uno и покупают кофемашины Saeco, хотя и те, и другие уже лет 15 не имеют собственных команд.

Думаю, что и в Беларуси, где традиционная реклама еще не перевалила большие цифры, вложение в велоспорт — это очень эффективный путь завоевать долгосрочного клиента и при небольших затратах сформировать имидж который сам будет себя продавать.

Что команде удалось достичь сейчас

Первое, что приходит на ум — коллектив и атмосфера. Нам удалось подобрать команду хороших спортсменов и отличных сокомандников. В менеждменте у нас полная горизонталь, к которой и стремились. Широкий календарь от Китая до Восточной Европы. При этом мы рассматриваем только те гонки, где оплачивается проживание и питание. Благодаря китайскому партнеру у нас в Азии появилась возможность участвовать в соревнованиях, где еще и оплачивают перелеты.

Мы также добились спонсорской поддержкой по всему самому необходимому: велосипедам, колесам, каскам, форме, покрышкам, спортивному питанию. Не во всех профессиональных командах есть свой массажист. У нас есть, причем Катя Морочко — одна из лучших в стране.





В команде говорят на разных языках в том числе и финском. Мой партнер и затейщик этого проекта Антти постоянно стал проживать в Беларуси и болеть велосипедной темой как в свои гоночные годы. Сейчас он занимается поездками на гонки в Китай, когда я по возможности закрываю европейские гонки. Но, наверное, самое большое достижение это осознание того, что все это достигнуто практически без бюджета. До сих пор не понимаю, как мы полсезона смогли отьездить за 14 тысяч долларов, включая покупку машины. А ведь команда два раза летала в Китай, суммарно проведя там более двух месяцев. Плюс несколько долгих многодневных гонок в Европе.

Радует, что, где бы ни выступали, к команде приковано внимание СМИ.





Сейчас Ferei входит в топ-100 лучших велоклубов континента. В Украине помимо нас есть два государственных проекта. Один из них, команду «Львов», мы обгоняем по очкам уже в три раза. А календарь у нас уже самый лучший, хотя «Киев» и «Львов» — клубы с большими возможностями и историей.

Все это благодаря энтузиазму ребят, которые на деле показали, как преданы велоспорту. Тут, конечно, бесспорно огромная благодарность их женам, которые терпят такое.

Приятно, что этот энтузиазм подкрепляется результатами: у нас в активе победы на гонках в Китае и Монголии, высокие места в Украине и Беларуси, подиум в Сербии.





И отдельно хотелось бы сказать о поддержке одного из лучших белорусских гонщиков в истории Константина Сивцова. Он очень здорово нам помогает во многих аспектах, находит партнеров и поставщиков, дает советы по подготовкам к гонкам.

Вторая профессиональная белорусская команда

Здорово, что в Беларуси есть такой масштабный проект, как велоклуб «Минск». Клуб объединил почти всех лучших белорусских гонщиков, предоставил им хорошие условия для подготовки. Команда решает государственные задачи, отсюда и солидный бюджет в 1,7 млн евро.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Другое дело, что даже с таким солидным бюджетом команда не сможет выступать на самом высоком уровне. Этого просто недостаточно, чтобы получить про-континентальную лицензию и выступать на гонках Мирового тура. Поэтому экономически куда выгоднее растить молодежь и передавать их в западные клубы. Именно там готовят гонщиков топ-уровня.

Более того, это позволит сэкономить большие средства. Получается, что иностранные клубы за свой счет будут готовить белорусских гонщиков, которые будут приносить нам медали чемпионатов мира и Европы. Золотые награды Василия Кириенко Беларуси почти ничего не стоят. Его подготовкой круглый год занималась команда из Великобритании.

И если посмотреть на наши медали молодежных чемпионатов Европы, то последние лет 20 это исключительно гонщики, подготовленные в Италии тренером Оливано Локателли в его клубе «Палаццаго» (Сивцов, Новиков, Клименков, Рябушенко).

При этом согласен с тем, что далеко не всем после молодежного велоспорта удается найти себе место в иностранных командах, так что существование шоссейной команды велоклуба «Минска» безусловно имеет свою большую ценность. И трекового тем более.

Так вот, если «Минск» — это большая государственная корпорацию, то мы — это небольшой стартап с гибкими возможностями и штатом.

В следующем году мы хотим немного повысить уровень финансирования и вырасти как организация. Пока удается на своем альтруизме и примере заразить все больше людей. Сближает еще тот факт что все ребята, включая теперешний менеджмент, делают все на безвозмездной основе.

Хотим ли мы в будущем получить белорусскую лицензию? Не секрет, что да. О плюсах для Беларуси уже упоминал выше. Для нас это также был бы большой бонус. Вероятно, местом дислокации станет Минск, но рассматриваем и варианты с регистрацией в небольшом городе. К примеру, Новогрудок обладает лучшей трассой для шоссейных гонок в Беларуси, здесь регулярно проводятся спортивные мероприятия. Потенциал большой, при этом в городе вообще нет спортивных команд. Почему бы не начать с велоспорта? Разместить здесь клуб и начать организовывать гонки для любителей. Ведь опыт проведения гонок имеется. В США я два года проводил серию гонок 6−8 стартов организованных как небольшая лига Velotooler Cup.





В общем, идей много, энтузиазма еще больше. Посмотрим, что в итоге получится.