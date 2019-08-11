В Беларуси вводят депозитную систему тары за €100 млн. Что это значит?

Источник материала: KYKY

В Беларуси вводят депозитную систему тары: проект указа вынесли на общественное обсуждение. Если в ближайшем времени его подпишут, новую систему запустят в первой половине 2021 года. По информации TUT.by разбираемся, как это работает.

Если вкратце, то смысл депозитной системы тары заключается в том, что при покупке потребитель оставит в залог определенную сумму денег (полагают, для нашей страны она составит 20 копеек), которую вернет, когда сдаст использованную банку или бутылку. Считается, это экономически замотивирует людей перерабатывать отходы. Как следствие — меньший урон экологии и дополнительные рабочие места.

Чтобы в Беларусь система пришла успешно, на нее потратят около 100 миллионов евро. Из них 60 миллионов евро уйдут на закупку оборудования. Остальные деньги пустят в оборот. Совмину поручили за три месяца найти инвестора, который вложится в эту инициативу.

За это же время чиновники составят список продуктов и типов потребительской упаковки, которых коснется указ. Пока что в перечень тары планируют включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков, объемом от 0,1 литра до трех. Это полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, банки из жести, алюминия и его сплавов. Когда указ вступит в силу, через полгода создадут некоммерческую организацию — она станет следить за работой депозитной.

Если поставщик захочет включить упаковку своего продукта в залоговую систему, ему придется обратиться в управляющую организацию и заключить договор на участие. Причем нужно успеть закрыть этот вопрос до того, как первую партию отгрузят в нашей стране. Затем нанести на упаковку две важные детали. Первая — специальный штрих-код, чтобы его считали тароматы или девайсы в ручных пунктах приема тары. Вторая — знак для покупателей: так они поймут, что упаковка в системе.

Стоит отметить, что залоговую стоимость упаковки на ценниках укажут отдельно. Ее не совместят со стоимостью продукта. Заявлено: сумма депозита — это условные деньги, которые не связаны со стоимостью товара, поэтому не могут облагаться налогом, поскольку подлежит уплате и дальнейшему возмещению.