Мелите Станюте не разрешили прогуляться по улице Стефании Станюты

Источник материала: KYKY

Гимнастка Мелитина Станюта хотела прогуляться по улице, которую назвали в честь ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Но девушку не пустили, чем она поделилась в Stories.

Мелитина рассказала: «В Минске есть улица моей прабабушки Стефании. Прогуляться по ней оказалось не так-то просто. Милиция на входе на улицу посылает меня за разрешением там пройтись в Dana Mall. Контакт-центр отправляет в отдел продаж, там вешают трубку», — рассказала Станюта-младшая.

Как пишет Telegram-канал «Не БТ», проблема в том, что улица Стефании Станюты находится на территории элитного поселка у Цнянского водохранилища. А им владеет Dana Holding — та самая компания сербских олигархов Каричей, которая плотно застраивает Минск. В мае прошлого года она начала возводить «Капитал Палас» на Октябрьской площади, несмотря на мнение жителей Минска. Сейчас компания работает над объектами «Минск Мир», Vogue и «Парк Челюскинцев».

Фото обложки: @melitinastaniouta.