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Мелите Станюте не разрешили прогуляться по улице Стефании Станюты
Источник материала: KYKY>
Гимнастка Мелитина Станюта хотела прогуляться по улице, которую назвали в честь ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Но девушку не пустили, чем она поделилась в Stories.
Мелитина рассказала: «В Минске есть улица моей прабабушки Стефании. Прогуляться по ней оказалось не так-то просто. Милиция на входе на улицу посылает меня за разрешением там пройтись в Dana Mall. Контакт-центр отправляет в отдел продаж, там вешают трубку», — рассказала Станюта-младшая.
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Фото обложки: @melitinastaniouta.
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Гимнастка Мелитина Станюта хотела прогуляться по улице, которую назвали в честь ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Но девушку не пустили, чем она поделилась...
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