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Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза
Источник материала: СТВ
Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.
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Девушка не сумела надеть платье через голову и поделилась модной катастрофой в соцсетях. Вырез был настолько маленький, что в него мог поместиться только грейпфрут, но не голова человека.
Британка даже сделала фото, чтобы показать, что когда она пытается надеть платье, то оно не может опуститься ниже макушки.
Девушка была разочарована покупкой. «Кто-нибудь с такой головой носит это платье? Идея наряда для моих выходных испорчена».
Служба по работе с клиентами сайта, где была сделана покупка, связалась с девушкой после публикации фото и заявила, что они изучат ее вопрос.
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Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову. По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное...
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