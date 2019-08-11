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Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза

12.08.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.  

По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное платье онлайн. Посылкой, которая пришла к ней, покупательница поделилась в Twitter. Сначала она получила платье с разорванной горловиной и попросила заменить товар. Второе платье оказалось еще более необычным.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза
Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Девушка не сумела надеть платье через голову и поделилась модной катастрофой в соцсетях. Вырез был настолько маленький, что в него мог поместиться только грейпфрут, но не голова человека.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза
Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Британка даже сделала фото, чтобы показать, что когда она пытается надеть платье, то оно не может опуститься ниже макушки.  

Ожидание и реальность. Девушка купила платье онлайн и не смогла его надеть из-за выреза
Фото: twitter.com/phoebe_buchan

Девушка была разочарована покупкой. «Кто-нибудь с такой головой носит это платье? Идея наряда для моих выходных испорчена».  

Служба по работе с клиентами сайта, где была сделана покупка, связалась с девушкой после публикации фото и заявила, что они изучат ее вопрос.  

Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит (смотрите здесь).   

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Девушка заказала платье, а у него оказался настолько маленький вырез, что наряд не налез на голову.   По информации Daily Mail, 19-летняя девушка купила белое кружевное...
 
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