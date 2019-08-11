Карточки «Беларусбанка» и других банков могут не работать в ночь на 17 августа

Кроме того, в это время возможны сбои и в работе карт других банков. Проблемы могут возникать при оплате через терминалы, в банкоматах, инфокиосках и т.д. Это касается карточек и устройств банков, обслуживаемых в данном процессинговом центре: «Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «БНБ-Банк», «Франсабанк», «Цептер Банк», «БТА Банк».