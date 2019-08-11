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Карточки «Беларусбанка» и других банков могут не работать в ночь на 17 августа
Источник материала: Партизан
В ночь на 17 августа ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить технологические работы. В связи с этим с 2.00 до 5.00 возможны перебои в работе пластиковых карточек ОАО «АСБ Беларусбанк». В пресс-службе банка обещают, что перерывы будут пратковременными.
Кроме того, в это время возможны сбои и в работе карт других банков. Проблемы могут возникать при оплате через терминалы, в банкоматах, инфокиосках и т.д. Это касается карточек и устройств банков, обслуживаемых в данном процессинговом центре: «Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «БНБ-Банк», «Франсабанк», «Цептер Банк», «БТА Банк».
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В ночь на 17 августа ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить технологические работы. В связи с этим с 2.00 до 5.00 возможны перебои в работе пластиковых...
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