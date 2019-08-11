Школьные линейки в Беларуси пройдут 2 сентября

В этот день в школы страны пойдет 1 млн 30 тыс. учеников, из них первоклассников около 115 тыс. Их примут примерно 3 тысячи школ, восемь из них новые.





Ранее был утвержден и график школьных каникул на 2019/2020 учебный год. Осенние каникулы будут проходить с 1 по 9 ноября, зимние — с 26 декабря по 11 января, весенние — с 30 марта по 4 апреля, летние — с 1 июня по 31 августа.



