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В зоне риска: каким заболеванием больше подвержены белорусы?

12.08.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2018 году у более 85 тысяч белорусов (из 100 тысяч обследованных) медики диагностировали какое-нибудь заболевание. Чаще всего население нашей страны страдает от болезней органов дыхания, реже – от врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений.

Такую статистику приводит Белстат в сборнике «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь». В анализе исследователи собрали данные за 2013, 2017, 2018 годы. Ознакомиться со статистикой можно в инфографике 1prof.by


Также стоит отметить, что по некоторым видам болезней показатели выросли. Однако это не всегда значит, что белорусы стали чаще болеть. За исследуемый промежуток времени совершеннее стали технологии диагностики. Так, например, онкологические заболевания, стало легче обнаружить на ранней стадии благодаря скринингу. Напомним, что по итогам 2018 года, частота выявлений ранних стадий рака у пациентов, которые прошли обследование, составила 77,5%
 
 
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В 2018 году у более 85 тысяч белорусов (из 100 тысяч обследованных) медики диагностировали какое-нибудь заболевание. Чаще всего население нашей страны страдает от...
 
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