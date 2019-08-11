Мелите Станюте не разрешили прогуляться по улице Стефании Станюты

Мелитина пояснила: «В Минске есть улица моей прабабушки Стефании. Прогуляться по ней оказалось не так-то просто. Милиция на входе на улицу посылает меня за разрешением там пройтись в Dana Mall. Контакт-центр отправляет в отдел продаж, там вешают трубку», — рассказала Станюта-младшая.



