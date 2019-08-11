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Мелите Станюте не разрешили прогуляться по улице Стефании Станюты

12.08.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гимнастка Мелитина Станюта хотела прогуляться по улице, которую назвали в честь ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Но девушку не пустили, чем она поделилась в Stories.

Мелитина пояснила: «В Минске есть улица моей прабабушки Стефании. Прогуляться по ней оказалось не так-то просто. Милиция на входе на улицу посылает меня за разрешением там пройтись в Dana Mall. Контакт-центр отправляет в отдел продаж, там вешают трубку», — рассказала Станюта-младшая.


Источник: t.me/nelukashenko

Как пишет Telegram-канал «Не БТ», проблема в том, что улица Стефании Станюты находится на территории элитного поселка у Цнянского водохранилища. А им владеет Dana Holding — та самая компания сербских олигархов Каричей, которая плотно застраивает Минск. В мае прошлого года она начала возводить «Капитал Палас» на Октябрьской площади, несмотря на мнение жителей Минска. Сейчас компания работает над объектами «Минск Мир», Vogue и «Парк Челюскинцев».
 
Теги: Минск
 
 
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Гимнастка Мелитина Станюта хотела прогуляться по улице, которую назвали в честь ее прабабушки актрисы Стефании Станюты. Но девушку не пустили, чем она поделилась в...
 
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