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«Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Соцсети возмутились рекламой презервативов
Источник материала: Tut.by
Российское представительство бренда презервативов Vizit возмутило Сеть своей новой рекламой. Дело в том, что к картинке, на которой изображена змея, обвивающая упаковку презервативов, придумали неоднозначный, по мнению пользователей соцсетей, слоган: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год», об этом
Пользователи назвали постер «сексистским», посчитав, что часть слогана «даже если меняешь шкуру раз в год» оскорбительна, т. к. на постсоветском пространстве такое высказывание в пренебрежительной форме в отношении женщин действительно существует.
Несмотря на критику, компания почти каждый день публикует посты с изображениями своей продукции, дополняя каждый провокационными слоганами. Так, она отрицает, что новая реклама содержит сексизм, и отмечает, что люди вольны интерпретировать её по-своему. «Ни в одном нашем посте нет целей оскорбить кого-то, нет никакого злого умысла и никаких скрытых смыслов. Мы максимально нейтральны и поддерживаем все гендеры и интересы. Но всем нельзя угодить, и почти на каждый наш пост находятся те, кто посчитал его своим оскорблением. Нам жаль, что этот пост зацепил вас. Так же как и других — другие посты», —
Напомним, в 2019 году уже было два громких скандала на тему гендера в рекламе. В феврале 2019 году компания Reebok Russia
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«Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Соцсети возмутились рекламой презервативов
Российское представительство бренда презервативов Vizit возмутило Сеть своей новой рекламой
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