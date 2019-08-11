«Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Соцсети возмутились рекламой презервативов

Источник материала: Tut.by

Российское представительство бренда презервативов Vizit возмутило Сеть своей новой рекламой. Дело в том, что к картинке, на которой изображена змея, обвивающая упаковку презервативов, придумали неоднозначный, по мнению пользователей соцсетей, слоган: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год», об этом рассказывает издание Wonderzine .





Пользователи назвали постер «сексистским», посчитав, что часть слогана «даже если меняешь шкуру раз в год» оскорбительна, т. к. на постсоветском пространстве такое высказывание в пренебрежительной форме в отношении женщин действительно существует.

Скриншот «ВКонтакте»



Фото: скриншот «ВКонтакте»

Несмотря на критику, компания почти каждый день публикует посты с изображениями своей продукции, дополняя каждый провокационными слоганами. Так, она отрицает, что новая реклама содержит сексизм, и отмечает, что люди вольны интерпретировать её по-своему. «Ни в одном нашем посте нет целей оскорбить кого-то, нет никакого злого умысла и никаких скрытых смыслов. Мы максимально нейтральны и поддерживаем все гендеры и интересы. Но всем нельзя угодить, и почти на каждый наш пост находятся те, кто посчитал его своим оскорблением. Нам жаль, что этот пост зацепил вас. Так же как и других — другие посты», — написали представители компании.

Напомним, в 2019 году уже было два громких скандала на тему гендера в рекламе. В феврале 2019 году компания Reebok Russia возмутила общественность провокативными слоганами, среди которых: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и «Когда говорят „носить на руках“, представляю, как меня носят в гробу». Кроме того, компания Gillette спровоцировала гнев сотен тысяч мужчин, выпустив рекламное видео, призывающее отказаться от сексистских взглядов и гендерных стереотипов, не поддерживать травлю и агрессию между мальчиками и осуждающее токсичную маскулинность.