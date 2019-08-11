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Почти 200 человек стали жертвами наводнений в Индии, около миллиона эвакуированы

12.08.2019 19:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ.

Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек.

Сильнее всего в результате наводнений пострадал штат Керала, который популярен, в частности, среди туристов.

Многие дороги затоплены, в результате чего отдаленные населенные пункты оказались заблокированы. Для оказания помощи местным жителям задействованы военные, в том числе транспортная авиация.

На прошлой неделе на южные районы Индии обрушились сильные муссоны, которые вызывали наводнения.

Страны Южной Азии ежегодно страдают от муссонных дождей в летний период. В июле в Индии, Непале и Бангладеш из-за наводнений погибли 160 человек.

 
 
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Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ. Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек. Сильнее...
 
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