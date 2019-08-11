|
Почти 200 человек стали жертвами наводнений в Индии, около миллиона эвакуированы
Источник материала: Интерфакс
Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ.
Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек.
Сильнее всего в результате наводнений пострадал штат Керала, который популярен, в частности, среди туристов.
Многие дороги затоплены, в результате чего отдаленные населенные пункты оказались заблокированы. Для оказания помощи местным жителям задействованы военные, в том числе транспортная авиация.
На прошлой неделе на южные районы Индии обрушились сильные муссоны, которые вызывали наводнения.
Страны Южной Азии ежегодно страдают от муссонных дождей в летний период. В июле в Индии, Непале и Бангладеш из-за наводнений погибли 160 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 184 человек погибли в результате наводнений на юге Индии, сообщают местные СМИ. Спасатели эвакуировали из затопленных районов около 1 млн человек. Сильнее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)