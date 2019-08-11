Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском атомщики представлены к Орденам Мужества - Кириенко

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при взрыве на полигоне в Архангельской области, представлены к госнаградам, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

"Решением президента они представлены к высоким государственным наградам", - сказал Кириенко в понедельник на траурном митинге в Сарове.

Он отметил, что гибель сотрудников РФЯЦ - "это невосполнимая потеря для родных и близких, для коллектива федерального ядерного центра, для Росатома, для всей страны".

"Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев. Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100 процентов невозможно никогда", - сказал Кириенко.

"Они как профессионалы это прекрасно знали. Но они брали на себя риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.

Кириенко отметил, что "мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться, настоящими героями своей страны".

На сайте администрации Сарова уточняется, что погибшие испытатели награждены Орденами Мужества.

"Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ Орденами Мужества (пятерых - посмертно)", - говорится в сообщении по итогам прошедших траурных мероприятий.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Расположен в ЗАТО Саров (Нижегородская область).

В городе Сарове 11-12 августа объявлен общегородской траур. Прощание с погибшими проходит в понедельник.