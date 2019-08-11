Школьные линейки пройдут в Беларуси не 1 сентября, а на день позже

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В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому школьные линейки пройдут на день позже: в понедельник, 2 сентября, отметили в Министерстве образования.

Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников. Это почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году.

Всего в новом учебном году в Беларуси будет работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.