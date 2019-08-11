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В Бресте целый ряд ДТП за один час - виноват дождь?
12.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дождя-то как такового мы не увидели, так, подмочило немного с северной стороны, но вот количество ДТП внезапно увеличилось. С чего-бы это?
Суворова 90/4 ДТП
Варшавка кольцо. Не вошёл в поворот?
На Радужной
ул. ГОБК
Ну и Рябцева, конечно. Больше
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Дождя-то как такового мы не увидели, так, подмочило немного с северной стороны, но вот количество ДТП внезапно увеличилось. С чего-бы это? Суворова 90/4 ДТП ...
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