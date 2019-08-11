В Бресте целый ряд ДТП за один час - виноват дождь?

Источник материала: Виртуальный Брест

Дождя-то как такового мы не увидели, так, подмочило немного с северной стороны, но вот количество ДТП внезапно увеличилось. С чего-бы это?





Суворова 90/4 ДТП





Варшавка кольцо. Не вошёл в поворот?





На Радужной

ул. ГОБК





Ну и Рябцева, конечно. Больше фото по ссылке .