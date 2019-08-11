В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья

Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный дождь, который прошёл сегодня, 12 августа 2019 года севернее Бреста, добрался до Кобрина и слегка подтопил его.





На трассах водители сообщают о том, что местами упали деревья.





Местами дороги просто блокированы (поворот на Хидры).





Традиционно жители делятся в соцсетях фото и видео: