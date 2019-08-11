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В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья
12.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сильный дождь, который прошёл сегодня, 12 августа 2019 года севернее Бреста, добрался до Кобрина и слегка подтопил его.
На трассах водители сообщают о том, что местами упали деревья.
Местами дороги просто блокированы (поворот на Хидры).
Традиционно жители делятся в соцсетях фото и видео:
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Сильный дождь, который прошёл сегодня, 12 августа 2019 года севернее Бреста, добрался до Кобрина и слегка подтопил его. На трассах водители сообщают о том, что...
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