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В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья

12.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сильный дождь, который прошёл сегодня, 12 августа 2019 года севернее Бреста, добрался до Кобрина и слегка подтопил его.

В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья

На трассах водители сообщают о том, что местами упали деревья.

В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья

Местами дороги просто блокированы (поворот на Хидры).

В Кобрине сильный ливень подтопил улицы, на трассах попадали деревья

Традиционно жители делятся в соцсетях фото и видео:

 
Теги: Брест
 
 
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  Сильный дождь, который прошёл сегодня, 12 августа 2019 года севернее Бреста, добрался до Кобрина и слегка подтопил его. На трассах водители сообщают о том, что...
 
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