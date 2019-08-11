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На ул. Л.Рябцева автомобиль разбился о столб прямо напротив спасательного отряда МЧС
12.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 12 августа 2019 года в городе Бресте на ул. Л.Рябцева.
Водитель, вероятно, не справился с управлением, и допустил наезд на световую опору.
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ДТП произошло сегодня, 12 августа 2019 года в городе Бресте на ул. Л.Рябцева. Водитель, вероятно, не справился с управлением, и допустил наезд на световую опору. ...
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