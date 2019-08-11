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Сильный ливень под Брестом: автомобили останавливаются вдоль трассы
12.08.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Некоторые водители решили прекратить движение и подождать, пока закончится гроза. Сильный ливень начался в Брестском районе, непогода сопровождается молниями, передает корреспондент Sputnik.
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Некоторые водители решили прекратить движение и подождать, пока закончится гроза. Сильный ливень начался в Брестском районе, непогода сопровождается молниями,...
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