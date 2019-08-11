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Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

12.08.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прощай, velcom! Отныне только А1: компания завершила ребрендинг и 12 августа презентовала новые продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Среди них первый смартфон под собственной торговой маркой «А1 Альфа». Мобильное устройство отличается современным дизайном, большим экраном, двойной основной камерой с поддержкой технологии искусственного интеллекта.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Новинка может работать в сетях всех белорусских операторов. Представил бренд и новое мобильное приложение «Мой А1», которое позволит абонентам управлять всеми процессами связи со своего устройства.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Ирина Савина, заместитель генерального директора по потребительскому сегменту компании А1:
Наши абоненты уже успели ощутить преимущества принадлежности к 25-миллионной семье А1, получив возможность использовать передачу данных в сетях стран А1 по беспрецедентной домашней цене 5 рублей 90 копеек за 1 ГБ.

И сегодня мы представили на рынке второй групповой проект – наш смартфон «А1 Альфа», уникальное сочетание технических характеристик которого и установленной на него цены не имеет аналогов на рынке.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ компании А1:
Мы получили сертификат ISO 27001 по поводу сохранности клиентских данных по всем технологиям нашего дата-центра. Теперь обладаем всеми сертификатами, которые нужны для дата-центра – PCI DSS, ISO 27001 и на предмет соответствия урегулированию ОАЦ при Президенте Республики Беларусь. Поэтому искренне приглашаем корпоративный сегмент воспользоваться нашими услугами.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Сменил название и мультикоплекс бренда – теперь популярный кинозал называется VOKA CINEMA. А в день юбилея видеосервиса VOKА – 16 августа ему исполняется 5 лет – в шести залах VOKA CINEMA пройдет специальный праздничный показ для его клиентов. Кроме того, в ближайшее время здесь можно будет смотреть кино в панорамном формате: после реконструкции один из залов превратится в первый в Беларуси кинозал ScreenX.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Антон Бладик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании A1:
Сервис VOKA будет продолжать радовать своих подписчиков самым большим количеством контента как телевизионного, так и контента в высоком разрешении.

Мы запустили первый пока канал в разрешении 4К – это канал, связанный с модой, канал Fashion 4K. Но данное количество каналов мы будем увеличивать, потому что наш сервис позволяет показывать эти каналы в хорошем качестве, и не нужно предпринимать каких-то технических средств, чтобы донести данный контент до зрителя.

Уникальный смартфон, кинозал ScreenX и eSIM: компания А1 завершила ребрендинг и презентовала новинки

Еще одной новинкой компании стала первая на отечественном рынке виртуальная цифровая SIM-карта нового поколения – eSIM. Подключить ее абоненты могут в любом центре продаж и обслуживания А1. 

*На правах рекламы

Люди в материале: Ирина Савина, Роберт Дашян, Антон Бладик
 
 
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Новости Беларуси. Прощай, velcom! Отныне только А1: компания завершила ребрендинг и 12 августа презентовала новые продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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