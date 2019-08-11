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«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

12.08.2019 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Незнакомое животное сначала будоражило фантазию и спокойствие – зверь воровал кур – жителей деревни Бычки, а спустя несколько недель навестил Городейскую Слободу. Мистика, да и только, уверены местные. Такого зверя они точно раньше не видели.

Корреспондент Анастасия Аласания провела собственное расследование и узнала, кто на самом деле скрывается под маской чупакабры.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Он вступил в схватку с невиданным зверем, а сегодня и носа из будки не показывает. Хозяин говорит: Бим скромный и тихий, но если надо, всегда станет на защиту близких.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Николай Пугачев, житель деревни Бычки:
Пришло прямо во двор, схватило курицу. Жена услышала гвалт, выскочила. Начала кричать – он через дорогу. А там собака сорвался и поймал там.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Посмотреть на чудо-зверя собралась вся деревня. Каждый высказывал свои предположения, кто это может быть. Но к единому мнению так и не пришли.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Мария Паршонок, жительница деревни Бычки:
Меня позвали туда и говорят: «Идите поглядите, кто». Я прихожу, сосед Жора говорит: «Не знаю, кто», – а этот сосед говорит: «Тоже не знаю». Наверное, волчонок. Ну и все: поглядели, сняли на мобильный и пошли.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Георгий Быков, житель деревни Бычки:
Шерсти не было на нем. Такой, как собачонок. Голы. Чуть-чуть шерсть была, но она повылазила.

Передние лапы короче задних, горбатое туловище, голый хвост, да и сам практически без шерсти. Неказистый экземпляр, которому уж точно подходит устрашающее имя «чупакабра».

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Анастасия Аласания, корреспондент:
В Бычках вора ликвидировали. Но в соседней деревне, буквально в пяти километрах за лесом, продолжали таинственным образом исчезать куры. Кто стоял уже за этими преступлениями? Когда поймали – ахнули: точно такая же «чупакабра». Просто мистика какая-то.

Животное-зомби или целая стая чупакабр? Оказалось, все куда более банально: в обоих случаях больная лишаем енотовидная собака.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Михаил Подворный, директор Ушачского районного общества охотников и рыболовов:
В результате заболеваний, по возрасту енотовидная собака не может себе найти легкого корма, и она проникает в населенные пункты, расположенные около лесных массивов.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Кристина Жерносек, заместитель главного ветврача Ушачского района:
Жители, которые обнаруживают непонятное животное у себя в частном секторе, во дворе, обязаны сообщить на ветеринарную станцию. После этого наша служба отправляет специалиста для изъятия этого животного.

«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц

Так, в очередной раз сенсация разбилась вдребезги о факты. А может, мистическая чупакабра все-таки существует? И если так, то зрители нашего телеканала узнают об этом первыми.

Люди в материале: Николай Пугачев, Мария Паршонок, Георгий Быков, Анастасия Аласания, Михаил Подворный, Кристина Жерносек
 
 
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Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомое животное сначала будоражило...
 
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