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«Шерсти не было на нём»: в Ушачском районе «чупакабра» устроила охоту на куриц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незнакомое животное сначала будоражило фантазию и спокойствие – зверь воровал кур – жителей деревни Бычки, а спустя несколько недель навестил Городейскую Слободу. Мистика, да и только, уверены местные. Такого зверя они точно раньше не видели.
Он вступил в схватку с невиданным зверем, а сегодня и носа из будки не показывает. Хозяин говорит: Бим скромный и тихий, но если надо, всегда станет на защиту близких.
Николай Пугачев, житель деревни Бычки:
Посмотреть на чудо-зверя собралась вся деревня. Каждый высказывал свои предположения, кто это может быть. Но к единому мнению так и не пришли.
Мария Паршонок, жительница деревни Бычки:
Георгий Быков, житель деревни Бычки:
Передние лапы короче задних, горбатое туловище, голый хвост, да и сам практически без шерсти. Неказистый экземпляр, которому уж точно подходит устрашающее имя «чупакабра».
Анастасия Аласания, корреспондент:
Животное-зомби или целая стая чупакабр? Оказалось, все куда более банально: в обоих случаях больная лишаем енотовидная собака.
Михаил Подворный, директор Ушачского районного общества охотников и рыболовов:
Кристина Жерносек, заместитель главного ветврача Ушачского района:
Так, в очередной раз сенсация разбилась вдребезги о факты. А может, мистическая чупакабра все-таки существует? И если так, то зрители нашего телеканала узнают об этом первыми.
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Новости Беларуси. Мифическая чупакабра объявилась в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомое животное сначала будоражило...
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