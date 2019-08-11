|
Инфляция в июле составила 0,2%. Что подорожало, а что стало дешевле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инфляция в июле составила две десятых процента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Локомотивом некоторого увеличения цен по-прежнему остаются услуги, они подорожали на 0,7 %. Рост на одну 0,1 % стоимости продуктов был компенсирован таким же снижением цен на непродовольственные товары. Таким образом, с начала 2019 года индекс потребительских цен вырос на 3,1 %, что пока вполне укладывается в планы Нацбанка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Инфляция в июле составила две десятых процента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локомотивом некоторого увеличения цен по-прежнему...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)