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«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

12.08.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские арбузы теперь в промышленных масштабах. 30 тонн с гектара – такой урожай получили в 2019 году в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Семья Гринько занимается выращиванием этой крупной ягоды уже пять лет, и каждый сезон посевные площади увеличиваются. Их арбузы настолько хороши, что их покупают даже для фотосессий.

Можно ли в Беларуси сделать бизнес на бахче, выяснял корреспондент Александр Добриян.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Александр Добриян, корреспондент:
Это не Ростов и не Астрахань, всего 10 километров от Гомеля. На этой бахче вот уже пятый год семья Гринько доказывает, что арбуз – самая что ни на есть белорусская ягода.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Товарную кондицию в 8-12 килограммов первая партия арбузов здесь набирает уже во второй половине июля.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Самое главное – внизу есть пятно желтое. Тогда сто процентов будет он готов.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Игорь Гринько перевез семью за город 16 лет назад. С тех пор чего только не выращивал: от традиционного картофеля до перцев и томатов. Но вот уже пятый год посевные площади все активнее отвоевывает бахча. На поле настоящий арбузный интернационал: белорусским сортам компанию составляют гибриды из Франции, Америки и даже Южной Кореи.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Это наша экзотика, наш желтый арбуз. Orange king – «оранжевый король». Сладкий до ужаса. Шикарный просто.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

И едят, и выращивают арбузы в семье Гринько дружно: в процессе заняты все от мала до велика. И если отец с сыном больше в полях, то женская часть семьи отвечает за коммерческую составляющую бизнеса. Ирина говорит: конкурировать на рынке с импортным товаром непросто, но получается. Цены не ломят. В основе их бизнеса философия доступности отечественных витаминов.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Ирина Гринько, жительница деревни Цегельня: 
Это наша изюминка. Они поначалу берут попробовать. Так, ради приколов берут, для фотографий берут. А во второй раз они приходят за арбузом.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Многие белорусы до сих пор не верят, что такие арбузы можно вырастить в нашем климате без лишних удобрений. Но Игорь отрезает очередной кусок ягоды внучке и уверяет: никакой химии, только правильная технология.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Игорь Гринько, житель деревни Цегельня:
Тремя способами я пробовал. Просто в грунт рассаду – росли шарики. Просто под капельный полив – росли мячики. Под черную пленку и под капельный полив – растут арбузы.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Урожай 2019 года в 300 центнеров с гектара Игорь считает средним. Помешал дождливый июль. Но, не смотря ни на что, ягода себя окупает. А это значит, что в следующем году бахча отвоюет еще несколько соток у картофельного поля.

«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Люди в материале: Александр Добриян, Ирина Гринько, Игорь Гринько
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские арбузы теперь в промышленных масштабах. 30 тонн с гектара – такой урожай получили в 2019 году в Гомельской области, сообщили в программе...
 
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