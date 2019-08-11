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«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские арбузы теперь в промышленных масштабах. 30 тонн с гектара – такой урожай получили в 2019 году в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семья Гринько занимается выращиванием этой крупной ягоды уже пять лет, и каждый сезон посевные площади увеличиваются. Их арбузы настолько хороши, что их покупают даже для фотосессий.
Александр Добриян, корреспондент:
Товарную кондицию в 8-12 килограммов первая партия арбузов здесь набирает уже во второй половине июля.
Самое главное – внизу есть пятно желтое. Тогда сто процентов будет он готов.
Игорь Гринько перевез семью за город 16 лет назад. С тех пор чего только не выращивал: от традиционного картофеля до перцев и томатов. Но вот уже пятый год посевные площади все активнее отвоевывает бахча. На поле настоящий арбузный интернационал: белорусским сортам компанию составляют гибриды из Франции, Америки и даже Южной Кореи.
Это наша экзотика, наш желтый арбуз. Orange king – «оранжевый король». Сладкий до ужаса. Шикарный просто.
И едят, и выращивают арбузы в семье Гринько дружно: в процессе заняты все от мала до велика. И если отец с сыном больше в полях, то женская часть семьи отвечает за коммерческую составляющую бизнеса. Ирина говорит: конкурировать на рынке с импортным товаром непросто, но получается. Цены не ломят. В основе их бизнеса философия доступности отечественных витаминов.
Ирина Гринько, жительница деревни Цегельня:
Многие белорусы до сих пор не верят, что такие арбузы можно вырастить в нашем климате без лишних удобрений. Но Игорь отрезает очередной кусок ягоды внучке и уверяет: никакой химии, только правильная технология.
Игорь Гринько, житель деревни Цегельня:
Урожай 2019 года в 300 центнеров с гектара Игорь считает средним. Помешал дождливый июль. Но, не смотря ни на что, ягода себя окупает. А это значит, что в следующем году бахча отвоюет еще несколько соток у картофельного поля.
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Новости Беларуси. Белорусские арбузы теперь в промышленных масштабах. 30 тонн с гектара – такой урожай получили в 2019 году в Гомельской области, сообщили в программе...
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