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В Светлогорске выловили гигантского сома

12.08.2019 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четверо светлогорских рыбаков - Роман Гвоздь, Николай Скороходов, Юрий Гомонов и Виталий Дрик - выловили в Днепре огромного сома.

"Когда ловил троллингом из лодки, я почувствовал толчок, который говорил о том, что на крючке кто-то есть. Начал вываживать, по тяжести стало понятно, что рыба не маленькая. Пришлось просить друзей о помощи. После получаса жаркой, увлекательной и тяжелой борьбы у нас в лодке оказался сом. Этот экземпляр еле поместился в лодку", - цитирует Гвоздя газета "Светлагорскія навіны".



Рыбаки отметили, что точный вес рыбы пока не известен. "Качественно взвесить в полевых условиях его мы не можем. Нет с собой таких весов. На глаз сом весит килограмм 70, а то и больше", - сказал Дрик.
 
 
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Четверо светлогорских рыбаков - Роман Гвоздь, Николай Скороходов, Юрий Гомонов и Виталий Дрик - выловили в Днепре огромного сома.
 
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