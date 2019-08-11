В Светлогорске выловили гигантского сома

"Когда ловил троллингом из лодки, я почувствовал толчок, который говорил о том, что на крючке кто-то есть. Начал вываживать, по тяжести стало понятно, что рыба не маленькая. Пришлось просить друзей о помощи. После получаса жаркой, увлекательной и тяжелой борьбы у нас в лодке оказался сом. Этот экземпляр еле поместился в лодку", - цитирует Гвоздя газета