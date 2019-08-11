За банки и бутылки будут возвращать деньги. Проект указа уже вынесли на общественное обсуждение

Нужно найти инвестора и определить сумму залога

Напомним, суть депозитно-залоговой системы заключается в том, чтобы экономически мотивировать потребителя сдать использованную бутылку или банку и вернуть сумму залога, которую он внес при покупке.





Сейчас в Беларуси собирают около 40% выпущенной на рынок тары. Планируется, что с внедрением депозитно-залоговой системы этот показатель вырастет до 80−90%. Такие прогнозы можно сделать из зарубежного опыта. Из плюсов ввода такой системы — большой процент сбора и переработки тары снизит нагрузку на экологию и поможет создать новые рабочие места.





Сейчас в Беларуси проект указа, согласно которому у нас должна появиться эта самая залоговая система обращения упаковки, находится на общественном обсуждении.





По проекту документа, в трехмесячный срок Совмин должен определить, как именно будет проходить конкурс по выбору инвестора, который вложится в создание депозитной системы обращения упаковки.





По предварительным подсчетам, для внедрения новой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро. Предполагается, что 60 миллионов пойдет на покупку оборудования. Остальное — это оборотные средства, которые нужны для того, чтобы система работала.





За это же время Совмину нужно составить перечень продуктов и типов потребительской упаковки, на которые будут распространяться требования указа. Также надо установить размеры залога.





Пока что в список тары, которая будет участвовать в залоговой системе, планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков, объемом от 0,1 литра до 3. Это полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, банки из жести, алюминия и его сплавов.





Ранее предполагалось, что залог будет 20 копеек, причем на любую принимаемую тару — что на металлическую банку, что на стеклянную бутылку. По мнению чиновников, этой суммы должно хватить, чтоб подтолкнуть человека прийти и сдать бутылку или коробку от сока, а не просто выбросить.





Некоммерческую организацию, которая будет организовывать и администрировать работу депозитной системы, планируется создать через полтора года с момента вступления документа в силу. До этого времени нужно успеть согласовать все документы.









Сумма депозита не будет входить в стоимость товара, на ценнике ее укажут отдельно

Чтобы упаковка от какого-либо продукта была включена в залоговую систему, ее поставщик должен будет обратиться в управляющую организацию и заключить договор на участие. Сделать это нужно до того, как первая партия товара будет отгружена в нашей стране.





Затем нужно нанести на упаковку или этикетку продуктов специальный штрих-код, который будет автоматически считываться тароматами или специальными устройствами в ручных пунктах приема тары, а также знак для покупателей, чтобы было понятно: упаковка участвует в системе.





Кстати, залоговая стоимость упаковки не будет включена в цену самого продукта и на ценнике ее будут указывать отдельно. Также в проекте документа прописано, что сумма депозита — это условные деньги, которые не связаны со стоимостью товара, поэтому не могут облагаться налогом, поскольку подлежат уплате и дальнейшему возмещению.





Совет министров также должен прописать требования к организации приема тары и определить, как будет происходить этот процесс. При этом будут учитываться особенности разных объектов торговли в зависимости от наличия торговой площади и ее размера, возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, а также доступности системы сбора упаковки для людей.





Некоторое время, после того как система заработает, поставщики товара, который будет участвовать в ней, еще смогут продавать остатки продукции без маркировки штрих-кода и взимания залога.





Если в ближайшее время документ будет принят, то депозитно-залоговая система может заработать у нас уже в первом полугодии 2021 года.

