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Власти США ужесточили правила выдачи грин-карт

12.08.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская администрация выпустила в понедельник распоряжение, ужесточающее правила выдачи грин-карт (права на постоянное жительство в США) тем иностранцам, которые, по оценке американских властей, с большой долей вероятности будут полагаться на государственные пособия. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

«Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту», — сказал он.

По словам Кучинелли, новый документ дает четкое определение лица, находящегося на содержании у государства, — это «человек, который получает одно или более пособие от государства на протяжении более 12 месяцев за период в 36 месяцев». «Получение двух различных пособий за один и тот же месяц будет расцениваться как два месяца» получения пособий, уточнил также он.

При решении вопроса о предоставлении права на проживание на территории США власти страны теперь будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества». Тем, кто не будет соответствовать критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание. «Это правило будет касаться, с точки зрения Службы по вопросам гражданства и иммиграции, почти 400 тыс. человек в год», — подчеркнул Кучинелли.
 
 
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Американская администрация выпустила в понедельник распоряжение, ужесточающее правила выдачи грин-карт (права на постоянное жительство в США) тем иностранцам,...
 
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