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Фото «реки крови» в центре Могилева взбудоражила пользователей соцсетей. Что это было?

12.08.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник утром в сообществе Могилев.Live появилась фотография с подписью «Центр города, ТЦ „Атриум“ …»: на ней — мужчины и море крови. Что происходит?


Фото: vk.com/ilovemogilev

TUT.BY обратился за комментарием в администрацию ТЦ «Атриум», во дворе которого, судя по всему, действительно, была сделана эта фотография.

Там сообщили, что происшествие действительно было у них, однако что это было, пока не говорят: обещают подготовить развернутый комментарий во второй половине дня. Известно лишь, что фото сделано в выходные.

Пользователи соцсетей предполагают, что это кровь не человека — возможно, лежащего на земле барашка, — и связывают инцидент с начавшимся вчера у мусульман праздником жертвоприношения Курбан Байрам.


Позже милиция официально подтвердила Mogilevnews.by, что несколько человек около торгового центра «Атриум» разделывали барана: заявление об этом поступило днем 11 августа.

На место выехали сотрудники милиции.

По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка.
 
Теги: Могилев
 
 
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В понедельник утром в сообществе Могилев.Live появилась фотография с подписью «Центр города, ТЦ „Атриум“ …»: на ней — мужчины и море крови. Что происходит?
 
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