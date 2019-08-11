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Фото «реки крови» в центре Могилева взбудоражила пользователей соцсетей. Что это было?
Источник материала: Партизан
В понедельник утром в сообществе Могилев.Live появилась фотография с подписью «Центр города, ТЦ „Атриум“ …»: на ней — мужчины и море крови. Что происходит?
Фото: vk.com/ilovemogilev
Там сообщили, что происшествие действительно было у них, однако что это было, пока не говорят: обещают подготовить развернутый комментарий во второй половине дня. Известно лишь, что фото сделано в выходные.
Пользователи соцсетей предполагают, что это кровь не человека — возможно, лежащего на земле барашка, — и связывают инцидент с начавшимся вчера у мусульман праздником жертвоприношения Курбан Байрам.
Позже милиция официально подтвердила Mogilevnews.by, что несколько человек около торгового центра «Атриум» разделывали барана: заявление об этом поступило днем 11 августа.
На место выехали сотрудники милиции.
По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка.
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В понедельник утром в сообществе Могилев.Live появилась фотография с подписью «Центр города, ТЦ „Атриум“ …»: на ней — мужчины и море крови. Что происходит?
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