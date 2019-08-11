Фото «реки крови» в центре Могилева взбудоражила пользователей соцсетей. Что это было?

Фото: vk.com/ilovemogilev





TUT.BY обратился за комментарием в администрацию ТЦ «Атриум», во дворе которого, судя по всему, действительно, была сделана эта фотография. обратился за комментарием в администрацию ТЦ «Атриум», во дворе которого, судя по всему, действительно, была сделана эта фотография.





Там сообщили, что происшествие действительно было у них, однако что это было, пока не говорят: обещают подготовить развернутый комментарий во второй половине дня. Известно лишь, что фото сделано в выходные.





Пользователи соцсетей предполагают, что это кровь не человека — возможно, лежащего на земле барашка, — и связывают инцидент с начавшимся вчера у мусульман праздником жертвоприношения Курбан Байрам.









Позже милиция официально подтвердила Mogilevnews.by, что несколько человек около торгового центра «Атриум» разделывали барана: заявление об этом поступило днем 11 августа.





На место выехали сотрудники милиции.





По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка.

