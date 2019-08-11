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Трамп обсудил по телефону с Джонсоном торговлю и глобальную безопасность, ждет скорой встречи - Белый дом

12.08.2019 20:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что рассчитывает на скорую встречу, сообщают американские СМИ в понедельник со ссылкой на Белый дом.

"Президент выразил признательность за прочное сотрудничество Великобритании в решении глобальных вызовов, он рассчитывает на личную встречу с ним (Борисом Джонсоном - ИФ) в ближайшем будущем", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Разговор между Трампом и Джонсоном состоялся в понедельник. Они обсудили "широкий спектр вопросов, в том числе торговлю и глобальную безопасность", сообщили в Белом доме.

В начале августа Белый дом также сообщал о телефонном разговоре Трампа с Джонсоном. Тогда Трамп заявил Джонсону, что с нетерпением ждет скорой встречи с премьер-министром Великобритании на саммите G7 во Франции.

Саммит "группы семи" пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что рассчитывает на скорую встречу, сообщают...
 
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