ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

12.08.2019 22:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С проблемой на горячую линию СТВ обратилась жительница Пуховичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация достаточно сложная, но жизненная. В центре, как часто бывает, капитальный ремонт и бюрократические проволочки. Наша съемочная группа отправилась на место событий, чтобы разобраться в ситуации.

Репортаж Оксаны Семашко.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

У нас теперь есть специальная дырка для кота. Он там живет, отдыхает как человек, лазит из хаты и в хату, не надо дверь открывать. Скоро соседи лазить начнут, потому что угол выпадет.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Когда Оксана Владимировна приватизировала дом, и представить не могла, что он разрушится. За год высыпались кирпичи и просели подоконники. А ведь она долгое время вносила платежи по капремонту и техобслуживанию.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Вот эти кирпичи, они просто лежат, видите?

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

А вот это я на место поставила, потому что выпадало. Подперли, кирпич еще снизу подсунули.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Вот это вот все выпадает, видите?

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

По словам местных жителей, коммунальщики не только не довели начатое до конца, но и испортили имущество. А теперь и вовсе отказываются помогать.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Оксана Черная, жительница агрогородка Блонь:
Где-то случайно. Когда снимали, зацепили мне окно, выбили стекло. Ну, выбили и выбили, мне не холодно в хате, я его на место не ставила. Так что лежит себе аккуратно и лежит, никому не мешает.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

В этом доме, который не признают аварийным, живут две семьи. Анна Петровна переживает за безопасность пожилого отца.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Анна Коробчиц, жительница агрогородка Блонь:
В ноябре 2018 они его разобрали. Но при этом когда они его разбирали, не знали, что мы сняты с техобслуживания. С июля 2019 года они быстренько с нами заключили договор, что с техобслуживания снимается, и прислали официальную бумагу, что извините, стенку мы вам класть не будем. Хотя до этого была бумага, что в 2019 году в мае мы вам завершим эту стену, доделаем.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Самому дому уже больше полувека. Раньше он принадлежал местному колхозу.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Оксана Семашко, корреспондент:
Вот то самое место, с которого начал разрушаться дом. Честно говоря, выглядит как после бомбежки. Стена вновь наклонена и может обрушиться. Самое удивительное, что кирпичная кладка держалась всего лишь на нескольких гвоздях.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Местные коммунальщики отвечать на наши вопросы сразу не осмелились. Но позже пояснили: такое жилье досталось им в наследство как коммерческое. И пока оно было у них на балансе, помогали с ремонтом. Теперь дом в собственности хозяйки, и они не имеют на это право.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Анна Кудрицкая, начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис»:
Обратилась к нам Черная Оксана Владимировна, проживающая в деревне Блонь, провести капитальный ремонт ее жилого помещения. Однако было ей отказано в проведении капитального ремонта, так как с октября 2017 года данное жилое помещение находится в ее собственности.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора УП «Жилтеплосервис»:
После того, как дом приватизирован, все работы за счет собственника. Она вправе к нам обратиться, чтобы выполнить эти работы на платной основе. То есть заключить с нами договор, мы ей сделаем ремонт.

Что стало причиной того, что дом начал трескаться по швам, мы поинтересовались у профессионального строителя из Блони. За 45 лет он возводил жилье и в Минске, и в сельской местности. Такого, как здесь, не видел никогда.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Валерий Ширабок, житель агрогородка Блонь:
Дома разваливаются из-за того, что они строились в 1954 году, а раствор 50 лет стоит крепким. А после 50 лет начинает развал идти, высыпаться. Воробьи, и те вытягивают.

«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться

Пока жители проблемного дома настаивают на помощи коммунальщиков, те дают категорическое «нет». Дело дошло до суда. Первые слушания уже начались. Чтобы разобраться кто прав, а кто виноват, специалистам понадобится несколько месяцев.

Люди в материале: Оксана Черная, Анна Коробчиц, Оксана Семашко, Анна Кудрицкая, Дмитрий Иванов, Валерий Ширабок
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С проблемой на горячую линию СТВ обратилась жительница Пуховичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация достаточно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Венесуэльская оппозиция обвиняет Каракас в нежелании обсуждать реальный проект соглашения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика