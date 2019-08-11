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«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С проблемой на горячую линию СТВ обратилась жительница Пуховичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация достаточно сложная, но жизненная. В центре, как часто бывает, капитальный ремонт и бюрократические проволочки. Наша съемочная группа отправилась на место событий, чтобы разобраться в ситуации.
У нас теперь есть специальная дырка для кота. Он там живет, отдыхает как человек, лазит из хаты и в хату, не надо дверь открывать. Скоро соседи лазить начнут, потому что угол выпадет.
Когда Оксана Владимировна приватизировала дом, и представить не могла, что он разрушится. За год высыпались кирпичи и просели подоконники. А ведь она долгое время вносила платежи по капремонту и техобслуживанию.
Вот эти кирпичи, они просто лежат, видите?
А вот это я на место поставила, потому что выпадало. Подперли, кирпич еще снизу подсунули.
Вот это вот все выпадает, видите?
По словам местных жителей, коммунальщики не только не довели начатое до конца, но и испортили имущество. А теперь и вовсе отказываются помогать.
Оксана Черная, жительница агрогородка Блонь:
В этом доме, который не признают аварийным, живут две семьи. Анна Петровна переживает за безопасность пожилого отца.
Анна Коробчиц, жительница агрогородка Блонь:
Самому дому уже больше полувека. Раньше он принадлежал местному колхозу.
Оксана Семашко, корреспондент:
Местные коммунальщики отвечать на наши вопросы сразу не осмелились. Но позже пояснили: такое жилье досталось им в наследство как коммерческое. И пока оно было у них на балансе, помогали с ремонтом. Теперь дом в собственности хозяйки, и они не имеют на это право.
Анна Кудрицкая, начальник юридического отдела УП «Жилтеплосервис»:
Дмитрий Иванов, заместитель генерального директора УП «Жилтеплосервис»:
Что стало причиной того, что дом начал трескаться по швам, мы поинтересовались у профессионального строителя из Блони. За 45 лет он возводил жилье и в Минске, и в сельской местности. Такого, как здесь, не видел никогда.
Валерий Ширабок, житель агрогородка Блонь:
Пока жители проблемного дома настаивают на помощи коммунальщиков, те дают категорическое «нет». Дело дошло до суда. Первые слушания уже начались. Чтобы разобраться кто прав, а кто виноват, специалистам понадобится несколько месяцев.
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«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться
Новости Беларуси. С проблемой на горячую линию СТВ обратилась жительница Пуховичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация достаточно...
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