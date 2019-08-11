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Венесуэльская оппозиция обвиняет Каракас в нежелании обсуждать реальный проект соглашения

12.08.2019 21:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вице-президент подконтрольной оппозиции Национальной Ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил в понедельник, что переговоры с представителями официального Каракаса на Барбадосе приостановлены, так как власти страны испугались перемен, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

По его словам, переговоры приостановлены по инициативе Каракаса. Он заявил журналистам, что в Каракасе "боятся перемен", поскольку "на столе уже лежало соглашение для обсуждения".

Оппозиционер отметил, что даты возобновления диалога пока нет, однако, по его словам, оппозиция будет поддерживать контакты с посредниками и, что она "будет искать наилучший путь для страны".

Гонсалес возглавлял делегацию от оппозиции на переговорах в Барбадосе.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

 
 
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Вице-президент подконтрольной оппозиции Национальной Ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил в понедельник, что переговоры с представителями официального...
 
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