Венесуэльская оппозиция обвиняет Каракас в нежелании обсуждать реальный проект соглашения

Источник материала: Интерфакс

Вице-президент подконтрольной оппозиции Национальной Ассамблеи Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил в понедельник, что переговоры с представителями официального Каракаса на Барбадосе приостановлены, так как власти страны испугались перемен, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

По его словам, переговоры приостановлены по инициативе Каракаса. Он заявил журналистам, что в Каракасе "боятся перемен", поскольку "на столе уже лежало соглашение для обсуждения".

Оппозиционер отметил, что даты возобновления диалога пока нет, однако, по его словам, оппозиция будет поддерживать контакты с посредниками и, что она "будет искать наилучший путь для страны".

Гонсалес возглавлял делегацию от оппозиции на переговорах в Барбадосе.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.