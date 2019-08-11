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В Париже готовятся к началу работ по деконтаминации территории вокруг Нотр-Дама

12.08.2019 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полиция Парижа приступила к возведению барьеров вокруг Собора Парижской Богоматери в преддверии начала во вторник работ по ликвидации загрязнения свинцом, сообщают местные СМИ.

В частности, стражи порядка оцепили всю улицу Ситэ, которая будет закрыта на время работ как для проезда автомобилей, так и для пешеходов.

Очистка территории будет производиться с помощью специальных аппаратов высокого давления, которые позволяют эффективно убирать следы химических веществ.

Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом на это время будут закрыты, ряд автобусов изменит маршрут движения.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

В июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

 
 
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Полиция Парижа приступила к возведению барьеров вокруг Собора Парижской Богоматери в преддверии начала во вторник работ по ликвидации загрязнения свинцом,...
 
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