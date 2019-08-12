Соболенко легко разобралась с первой ракеткой Хорватии Мартич в первом круге турнира в Цинциннати

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко оказалась сильнее первой ракетки Хорватии Петры Мартич на старте турнира серии «Премьер 5» в Цинциннати (призовой фонд — 2,944 млн долларов) — 6:1, 6:4. Арина нейтрализовала семь из семи брейк-пойнтов соперницы и исполнила в три раза больше виннеров, чем Петра.



Фото: Reuters

В первом сете Арина Соболенко (9 WTA) имела подавляющее преимущество над Петрой Мартич (21 WTA), которая играет на харде так же плохо, как Арина на грунте . У Мартич проходили меньше половины первых подач, в то время как у Арины этот показатель находился на уровне 74 процентов. По виннерам Арина превзошла Мартич в восемь раз, а также реализовала две брейк-пойнта — во втором и четвертом геймах. В третьем гейме Арина отыграла тройной-брейк пойнт и после пяти геймов лидировала с крупным счетом — 5:0. Затем Соболенко не реализовала три сетбола на приеме, зато в следующем гейме на подаче закрыла партию вводом мяча без приема.

Во втором сете завязалась борьба. Во многом потому, что у Соболенко значительно просела первая подача, а соотношение виннеров и невынужденных ошибок стало отрицательным — «минус один». Впрочем, брейк в пятом гейме стал прекрасным заделом на успех в матче после двух сетов.

Итог поединка, который длился 1 час и 20 минут, — победа Соболенко со счетом 6:1, 6:4.

Статистика матча Соболенко — Мартич Попадание первой подачи: 56% — 54%

Выигрыш первой подачи: 82% — 70%

Выигрыш второй подачи: 48% — 38%

Эйсы: 6 — 3

Двойные ошибки: 10 — 4

Виннеры: 31 — 10

Невынужденные ошибки: 28 — 23

Реализация брейк-пойнтов: 33% (3 из 9) — 0% (0 из 7)

Все выигранные очки: 67 — 52

Во втором раунде соревнований в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Чжэн Сайсай (39 WTA, Китай) — Виктория Кужмова (49 WTA, Словакия). Напомним, что 5 августа Арина уступила Сайсай в борьбе за титул на турнире в Сан-Хосе — 3:6, 6:7 (3:7).