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Соболенко легко разобралась с первой ракеткой Хорватии Мартич в первом круге турнира в Цинциннати
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко оказалась сильнее первой ракетки Хорватии Петры Мартич на старте турнира серии «Премьер 5» в Цинциннати (призовой фонд — 2,944 млн долларов) — 6:1, 6:4. Арина нейтрализовала семь из семи брейк-пойнтов соперницы и исполнила в три раза больше виннеров, чем Петра.
В первом сете Арина Соболенко (9 WTA) имела подавляющее преимущество над Петрой Мартич (21 WTA), которая
Во втором сете завязалась борьба. Во многом потому, что у Соболенко значительно просела первая подача, а соотношение виннеров и невынужденных ошибок стало отрицательным — «минус один». Впрочем, брейк в пятом гейме стал прекрасным заделом на успех в матче после двух сетов.
Итог поединка, который длился 1 час и 20 минут, — победа Соболенко со счетом 6:1, 6:4.
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Чжэн Сайсай (39 WTA, Китай) — Виктория Кужмова (49 WTA, Словакия). Напомним, что 5 августа Арина
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Арина нейтрализовала семь из семи брейк-пойнтов соперницы и исполнила в три раза больше виннеров, чем Петра.
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