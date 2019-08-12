Зарплаты белорусских медиков к 2025 году вырастут в два раза

Источник материала: Tut.by

Проблема утечки медицинских кадров за границу возникла не вчера и не позавчера. Но ее можно решить — в том числе и при помощи увеличения зарплаты. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С этой проблемой сталкивается не только отечественное здравоохранение. Польские коллеги говорят, что многие уезжают работать в Германию. Прибалтийские коллеги говорят о том, что часть специалистов уезжают работать в Польшу», — рассказал глава Минздрава.

Караник отметил, что часть белорусских специалистов уезжает, но часть и возвращается — речь идет о тех специалистах, которые работали на Востоке и в России.

«Поручение главы государства повысить к 2025 году зарплату белорусских медиков в два раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», — сказал он.

Еще одно из решений, которое поможет удержать молодых специалистов в Беларуси: начинающие врачи будут получать доплаты за высокие технологии (ранее эти доплаты получали молодые специалисты только в специализированных центрах. — Прим. FINANCE.TUT.BY).

Напомним, в последний раз зарплаты медработников увеличивались в мае текущего года — вместе с тарифной ставкой первого разряда. Средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата, составила 1 439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей. Очередное повышение зарплаты медиков произойдет и в сентябре. А с 2020 года для бюджетников, в том числе и для медиков , намерены ввести новую схему расчета зарплат. Главное изменение — тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума.