ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты белорусских медиков к 2025 году вырастут в два раза

12.08.2019 23:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Проблема утечки медицинских кадров за границу возникла не вчера и не позавчера. Но ее можно решить — в том числе и при помощи увеличения зарплаты. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С этой проблемой сталкивается не только отечественное здравоохранение. Польские коллеги говорят, что многие уезжают работать в Германию. Прибалтийские коллеги говорят о том, что часть специалистов уезжают работать в Польшу», — рассказал глава Минздрава.

Караник отметил, что часть белорусских специалистов уезжает, но часть и возвращается — речь идет о тех специалистах, которые работали на Востоке и в России.

«Поручение главы государства повысить к 2025 году зарплату белорусских медиков в два раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», — сказал он.

Еще одно из решений, которое поможет удержать молодых специалистов в Беларуси: начинающие врачи будут получать доплаты за высокие технологии (ранее эти доплаты получали молодые специалисты только в специализированных центрах. — Прим. FINANCE.TUT.BY).

Напомним, в последний раз зарплаты медработников увеличивались в мае текущего года — вместе с тарифной ставкой первого разряда. Средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата, составила 1 439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей. Очередное повышение зарплаты медиков произойдет и в сентябре. А с 2020 года для бюджетников, в том числе и для медиков, намерены ввести новую схему расчета зарплат. Главное изменение — тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема утечки медицинских кадров за границу возникла не вчера и не позавчера. Но ее можно решить - в том числе и при помощи увеличения зарплаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро соседи лазить начнут – угол выпадет»: в Пуховичском районе женщина приватизировала дом, а он начал разваливаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика