Минское «Динамо» подписало 18-летнего защитника

Источник материала: Tut.by

18-летний защитник Павел Денисов подписал трехлетний контракт с минским «Динамо».



Фото: hcdinamo.by

Денисов отлично зарекомендовал себя на Кубке губернатора Нижегородской области, где стал одним из лучших бомбардиров команды: Павел сыграл в каждом из четырех матчей, набрал 3 (0+3) очка и регулярно задействовался в большинстве.

Сезон 2018/19 Денисов провел в команде Беларусь U-18, игравшей в Экстралиге Б. Также он защищал цвета сборной на юниорском чемпионате мира: в 5 матчах отличился голевым пасом и помог партнерам повторить лучший результат в истории (5-е место).

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с молодым защитником:

— Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия. Тем более что у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Беларуси. Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесет пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас белорусскому хоккею: всем нашим клубам, так же, как и «Динамо», необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач.