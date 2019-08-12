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Минское «Динамо» подписало 18-летнего защитника

12.08.2019 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18-летний защитник Павел Денисов подписал трехлетний контракт с минским «Динамо».


Фото: hcdinamo.by

Денисов отлично зарекомендовал себя на Кубке губернатора Нижегородской области, где стал одним из лучших бомбардиров команды: Павел сыграл в каждом из четырех матчей, набрал 3 (0+3) очка и регулярно задействовался в большинстве.

Сезон 2018/19 Денисов провел в команде Беларусь U-18, игравшей в Экстралиге Б. Также он защищал цвета сборной на юниорском чемпионате мира: в 5 матчах отличился голевым пасом и помог партнерам повторить лучший результат в истории (5-е место).

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с молодым защитником:

— Мы готовы доверять молодежи. Это наша осознанная стратегия. Тем более что у нас тренерский штаб отлично работает с молодыми игроками и способен раскрывать таланты. Вы прекрасно помните, как Крэйг Вудкрофт развивал юных Хенкеля и Лисовца, без которых сейчас сложно представить сборную Беларуси. Уверен, работа Вудкрофта и Грабовского с Денисовым и другими молодыми хоккеистами принесет пользу всему белорусскому хоккею. Подобный подход необходим сейчас белорусскому хоккею: всем нашим клубам, так же, как и «Динамо», необходимо задуматься над развитием, не ограничиваясь решением лишь краткосрочных турнирных задач.

 
 
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18-летний защитник Павел Денисов подписал трехлетний контракт с минским «Динамо».
 
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