Саснович выиграла впервые с 7 мая. Теперь ее ждет матч с первой ракеткой мира

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 47) одержала победу над австралийкой Астрой Шармой (№ 99) в первом раунде турнира в Цинциннати — 6:1, 4:6, 6:1.



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Александра имела ощутимое преимущество над соперницей, но из-за неудачного второго сета довела матч до трех партий.

Отметим, что за этот матч Саснович не допустила ни одной двойной ошибки и имела отличный показатель выигрышей на первой подаче (82%).

Эта виктория стала для белоруски первой с 7 мая. Начиная с третьего раунда майского турнира в Мадриде Саснович не знала побед. В Мадриде она уступила первой ракетке мира Наоми Осаке, а позже проиграла Доминике Цибулковой в Риме, Полоне Херцог на «Ролан Гаррос», Винус Уильямс в Бирмингиме, Ребекке Петерсон в Истборне, Симоне Халеп на Уимблдоне, Нине Стоянович в Юрмале и Элизе Мертенс в Торонто.

В этот период Саснович работала со словацким тренером Владимиром Платеником. Сотрудничество не получилось продуктивным, так что Саша вернулась к своему прежнему наставнику Александру Ленючеву, под руководством которого начинала сезон.

Во втором раунде Александра сыграет с Наоми Осакой.