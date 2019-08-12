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Саснович выиграла впервые с 7 мая. Теперь ее ждет матч с первой ракеткой мира

12.08.2019 21:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 47) одержала победу над австралийкой Астрой Шармой (№ 99) в первом раунде турнира в Цинциннати — 6:1, 4:6, 6:1.


Фото: Reuters

Александра имела ощутимое преимущество над соперницей, но из-за неудачного второго сета довела матч до трех партий.

Отметим, что за этот матч Саснович не допустила ни одной двойной ошибки и имела отличный показатель выигрышей на первой подаче (82%).

Эта виктория стала для белоруски первой с 7 мая. Начиная с третьего раунда майского турнира в Мадриде Саснович не знала побед. В Мадриде она уступила первой ракетке мира Наоми Осаке, а позже проиграла Доминике Цибулковой в Риме, Полоне Херцог на «Ролан Гаррос», Винус Уильямс в Бирмингиме, Ребекке Петерсон в Истборне, Симоне Халеп на Уимблдоне, Нине Стоянович в Юрмале и Элизе Мертенс в Торонто.

В этот период Саснович работала со словацким тренером Владимиром Платеником. Сотрудничество не получилось продуктивным, так что Саша вернулась к своему прежнему наставнику Александру Ленючеву, под руководством которого начинала сезон.

Во втором раунде Александра сыграет с Наоми Осакой.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 47) одержала победу над австралийкой Астрой Шармой (№ 99) в первом раунде турнира в Цинциннати - 6:1, 4:6, 6:1.
 
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