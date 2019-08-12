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На 13 августа снова штормовое: грозы, сильные ливни, ветер и град
Источник материала: БДГ
Завтра в Беларуси ожидаются сложные погодные условия, из-за которых синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
На большей части территории Беларуси прогремят грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни.
Днем местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. На юго-востоке страны – град.
По Гомельской области максимальная температура достигнет +30 +32.
В Минске ожидаются грозы, местами сильные ливни,
14 августа погода немного успокоится: ночью кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, грозы. Температура ночью +10..+17°С, днем +16..+29°С.
15 августа снова будут идти кратковременные дожди, ночью в отдельных районах Витебской области ливни, местами возможны грозы. Ночью будет +8..+15°С, днем +17..+23°С.
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Завтра в Беларуси ожидаются сложные погодные условия, из-за которых синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На большей части территории Беларуси...
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