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Саснович с победы стартовала на турнире в Цинциннати

12.08.2019 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 1/16 финала турнира белоруска сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла австралийку Астру Шарму на турнире Western & Southern Open (Cincinnati, USA; Tier: WTA Premier 5; Prize Money: $2,643,736) — 6:1, 4:6, 6:1.

Одиночный разряд. 1 круг

Александра Саснович (47 ВTA, Беларусь) — Астра Шарма (99 ВTA, Австралия, Q) — 6:1, 4:6, 6:1

В 1/16 финала Саснович сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
 
 
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В 1/16 финала турнира белоруска сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
 
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