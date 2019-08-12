|
Саснович с победы стартовала на турнире в Цинциннати
Источник материала: Партизан
В 1/16 финала турнира белоруска сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
Белорусская теннисистка Александра Саснович обыграла австралийку Астру Шарму на турнире Western & Southern Open (Cincinnati, USA; Tier: WTA Premier 5; Prize Money: $2,643,736) — 6:1, 4:6, 6:1.
Одиночный разряд. 1 круг
Александра Саснович (47 ВTA, Беларусь) — Астра Шарма (99 ВTA, Австралия, Q) — 6:1, 4:6, 6:1
В 1/16 финала Саснович сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1/16 финала турнира белоруска сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)