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Зеленский уволил почти 20 глав райадминистраций

12.08.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующие указы были обнародованы 12 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати - Львовской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Офиса президента Украины.

Соответствующие указы были обнародованы 12 августа.

Отметим, речь идет про главу Бойковской райадминистрации, Добропольской райадминистрации, Константиновской райгосадминистрации, Никольской райадминистрации, Покровской райадминистрации, Славянской райадминистрации, Ясиноватской райадминистрации (Донецкая область), Яворивской райадминистрации, Старосамборской райгосадминистрации, Сокальской райгосадминистрации, Сколевской райгосадминистрации, Радеховской райгосадминистрации, Перемышлянской райгосадминистрации, Николаевской райгосадминистрации, Золочевской райгосадминистрации, Жидачевской райгосадминистрации, Бусской райгосадминистрации, Бродовской райгосадминистрации (Львовская область).

Все главы райадминистраций были уволены с аргументацией "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".


 
 
 
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Соответствующие указы были обнародованы 12 августа.
 
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