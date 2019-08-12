Беларусские танкисты пробились в финал «Танкового биатлона»

В полуфинале с беларусами соревновались экипажи Венесуэлы, Россия и Монголии. В эстафете принимали участие по три экипажа от каждой сборной.





Россияне выиграли полуфинал. Вторыми были беларусские танкисты. В финале их будут ждать представители Казахстана и Азербайджана, сообщает Минобороны.