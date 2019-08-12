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Беларусские танкисты пробились в финал «Танкового биатлона»

12.08.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусские танкисты пробились в финал «Танкового биатлона», конкурса международны армейских игр АрМИ-2019.

В полуфинале с беларусами соревновались экипажи Венесуэлы, Россия и Монголии. В эстафете принимали участие по три экипажа от каждой сборной.

Россияне выиграли полуфинал. Вторыми были беларусские танкисты. В финале их будут ждать представители Казахстана и Азербайджана, сообщает Минобороны.
 
 
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Беларусские танкисты пробились в финал «Танкового биатлона», конкурса международны армейских игр АрМИ-2019.
 
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