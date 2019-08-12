«Меньше ходить по-большому»: президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил странный способ спасти климат Земли. По его мнению, для этого людям надо меньше гадить. «Достаточно просто меньше есть», - сказал Болсонару, отвечая на вопрос о защите окружающей среды и обеспечении страны продовольствием.





Newsweek слова бразильского президента. «Вы говорите о загрязнении окружающей среды. Достаточно ходить по-большому через день. Это пойдет на пользу всему миру», - цитируетслова бразильского президента.



