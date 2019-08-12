ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Меньше ходить по-большому»: президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата

12.08.2019 21:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

А чтобы реже ходить в туалет, он предложил начать меньше есть.

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил странный способ спасти климат Земли. По его мнению, для этого людям надо меньше гадить. «Достаточно просто меньше есть», - сказал Болсонару, отвечая на вопрос о защите окружающей среды и обеспечении страны продовольствием. 

«Вы говорите о загрязнении окружающей среды. Достаточно ходить по-большому через день. Это пойдет на пользу всему миру», - цитирует Newsweek слова бразильского президента.

Его комментарий прозвучал спустя считанные недели после того, как он столкнулся с осуждением за позицию относительно быстрой вырубки лесов Амазонки. Когда Национальный институт космических исследований опубликовал данные о резком повышении вырубки, Болсонару обвинил ведомство в манипуляции с целью навредить имиджу его администрации. Он также уволил директора института физики Рикарду Галвау.


Министр окружающей среды Рикарду Саллез признал повышение вырубки, но заявил, что данные института были «неточны», а потому они произвели «неправильное» впечатление. Правое правительство Болсонару неоднократно критиковали за отрицание проблемы окружающей среды.

В июле президент Бразилии заявил, что вопрос глобального потепления преувеличен и касается только «веганов, которые едят только растения». Также он обвинил в изменении климата рост населения.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» подписало 18-летнего защитника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Чырвоны прамень
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика