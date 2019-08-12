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Ученые нашли 500-летнюю акулу

12.08.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Длина обнаруженной особи составляла 5,4 метра.


Ученые изучают ДНК особи / INSTAGRAM/@JUNIEL85 

В Гренландии найдена акула, живущая уже примерно 500 лет. Ученые выяснили ее возраст, опираясь на размер.

Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает The Sun

 "Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых. Ранее команда исследователей сняла на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой. 
 
 
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Длина обнаруженной особи составляла 5,4 метра.
 
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