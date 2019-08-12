Ученые нашли 500-летнюю акулу

Ученые изучают ДНК особи / INSTAGRAM/@JUNIEL85

В Гренландии найдена акула, живущая уже примерно 500 лет. Ученые выяснили ее возраст, опираясь на размер.

The Sun . Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает





"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых. Ранее команда исследователей сняла на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой.