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Ученые нашли 500-летнюю акулу
Источник материала: Партизан
Длина обнаруженной особи составляла 5,4 метра.
Ученые изучают ДНК особи / INSTAGRAM/@JUNIEL85
В Гренландии найдена акула, живущая уже примерно 500 лет. Ученые выяснили ее возраст, опираясь на размер.
Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает
"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых. Ранее команда исследователей сняла на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой.
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Длина обнаруженной особи составляла 5,4 метра.
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