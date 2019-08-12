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Паралимпиец рискнул жизнью, чтобы спасти котенка

12.08.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Паралимпиец из Малайзии Абу Фатийятурахма по дороге на тренировку заметил котенка, который упал в канаву и не мог выбраться. Он не побоялся и рискнул своим здоровьем и жизнью ради спасения животного.

Парню пришлось бросить инвалидное кресло и ползти на руках по крутому склону, после чего выбирать нужную позу, чтобы достать животное.

Друг Абу, тоже с инвалидностью, из-за протезов ног не мог спускаться по крутому склону. Поэтому это пришлось сделать Абу при помощи рук, пишет "Наша Нива".
 
 
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Паралимпиец из Малайзии Абу Фатийятурахма по дороге на тренировку заметил котенка, который упал в канаву и не мог выбраться. Он не побоялся и рискнул своим...
 
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