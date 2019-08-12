Александр Милинкевич зарегистрировал «Вольный университет»

– Получить регистрацию было не сложно, – говорит Александр Владимирович. – Фонд, который мы зарегистрировали, называется «Вольный белорусский университет». Но для того, чтобы все начало работать, необходима большая подготовительная работа. У нас обычный университет очень сложно запустить. Пять лет нужно минимум, чтобы его раскрутить, а этот еще сложнее…





Я много говорил про создаваемый университет, и мне не очень хочется повторять уже все то, что было сказано. Жду, что, может быть, в этом году уже начнется какое-то конкретное движение. Потому что и проекты подготовлены, и партнеры очень достойные, хорошие. Но сказать, что уже все сделано и завтра заработает – боюсь сглазить.





– Но регистрация европейская есть – уже хорошо!





– Регистрация в Варшаве. Мы хотели зарегистрировать университет именно на территории Евросоюза.





В принципе, можно было и здесь пробовать. Может, и разрешили бы. Но то, что мы хотим делать, на территории Беларуси подлежит лицензированию, а это значит, что содержание образования, по сути, будет такое же, как и в программах белорусского Министерства образования. А у нас весь смысл в том, чтобы можно было получить самые современные европейские знания. Мы хотим идти в ногу с миром.





– А дипломы? Будут или нет?





– Обязательно должны быть!





Хотя у нас предусмотрено образование не только с сертификацией и дипломами. Будет и такое образование, которое предназначено исключительно для получения компетенций. Потому что сейчас в мире такая тенденция – все чаще требуется не диплом какого-то конкретного вуза, а хороший, современный специалист. Обычно такие люди проходят какие-то тесты, собеседования и иногда даже выпускники самых хороших университетов проигрывают тем, кто сам очень много работал и имеет суперкомпетенции. Интернет сегодня позволяет сделать очень многое. Поэтому акцент будет не только на выдаче дипломов. Но часть, выпускников, конечно, будет иметь диплом.





– Европейского образца, верно?





– Да. Хоть мы и зарегистрированы как «Вольный белорусский университет», на самом деле это не совсем университет. Это, скорее, такой оператор, который будет помогать европейским университетам выйти на белорусский учебный рынок, и обучающиеся смогут попробовать получить европейские знания через интернет. И дипломы должен выдавать, конечно, не фонд, а именно хороший европейский университет.









– Обучение на каком языке предполагается?





– Мы хотели бы, чтобы это был английский и белорусский. Потому что с белорусским языком обучения в Беларуси большие проблемы, пожалуй, только филология осталась на белорусском, больше ничего. Поэтому нам хотелось отличительной чертой нашего университета сделать обучение на белорусском языке. Тем более что активная молодежь интересуется белорусским языком, культурой и историей. И я думаю, обязательно найдутся те, кто захочет учиться на белорусском языке. Ну а английский – тут все понятно. Наши первые партнеры – в основном польские. Есть и эстонские, но в основном польские. Поэтому польский язык обучения также не исключается.





– А что делать тем, кто хотел бы получить европейское образование, но владеет, например, не английским, а французским языком? Начинать учить с нуля в вашем университете?





– Мне самому очень хочется, чтобы был французский, и немецкий, и другие языки. Но сразу все ведь не охватишь. Если у нас появится партнер из Франции, значит, будет обучение и на французском. Хотя сейчас рейтинги французского языка, к сожалению, упали…





В общем, сначала это будут в некотором смысле эксперименты.





– Еще раз уточню: без английского языка никаких шансов попасть к вам?





– Нам хотелось бы, чтобы даже со слабым английским человек мог получить образование. Будем вдохновлять, помогать, делать специальные модули. Но без английского сегодня, сами понимаете, никуда!





– Образование, естественно, будет платным?





– Сначала будет бесплатное. А потом, конечно, платное. Не серьезно надеяться на то, что доноры будут все время нас финансировать. Нужно выходить на самоокупаемость. И есть проект удастся, если будет большое количество обучающихся, то мы хотели бы сделать образование платным. Но стоимость будет однозначно дешевле, чем сегодняшнее заочное обучение в Беларуси.





Образование, которое мы хотим дать, не заменит полностью очное образование, но будет очень серьезным дополнением к нему. Сейчас нам больше всего нравится идея смешанного обучения, когда человек все, что может, изучает в интернете, а потом приезжает на стажировку, на сессию и во время дискуссионных панелей уже встречается с профессорами. Мне кажется, на сегодняшний день это одна из самых эффективных систем…





– Может, хоть чуть-чуть приоткроете занавес и скажете: в этом году «Вольный университет» уже начнет набирать студентов?





– Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал…





Я уже много раз говорил, и каждый раз что-то откладывалось. Поэтому на этот раз лучше промолчу…



