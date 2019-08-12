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США готовы поддержать решение Великобритании выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем - СМИ

12.08.2019 22:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Если Великобритания решит выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, Вашингтон поддержит такое решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Болтон заявил, что США охотно поддержат такое решение Лондона, отмечает газета.

В настоящее время Джон Болтон находится с визитом в Лондоне, он стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона.

Один из чиновников, отправившихся с Болтоном в Лондон, рассказал, что президент США Дональд Трамп хотел заключить торговое соглашение на период после Brexit с предыдущим правительством Великобритании, однако британская сторона тогда аналогичного желания не выразила, сообщает газета The Guardian.

Новое британское правительство под руководством Джонсона к торговому соглашению с США стремится, подчеркнул чиновник, и США этому очень рады. Чиновник также рассказал, что, по мнению Трампа, когда "дело доходит до торговых переговоров, то ЕС хуже, чем Китай, только меньше".

В понедельник и вторник у Болтона запланированы встречи с членами британского правительства, в том числе с министром финансов Саджидом Джавидом. Встреча с Джонсоном у Болтона не запланирована.

 
 
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Если Великобритания решит выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, Вашингтон поддержит такое решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника...
 
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