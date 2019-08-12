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Три дня или две недели? Рассказываем про проблемы с водой в одной из деревень Дзержинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Дзержинского района обратился на горячую линию нашего телеканала. В деревне Розавка несколько недель не было воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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Новости Беларуси. Житель Дзержинского района обратился на горячую линию нашего телеканала. В деревне Розавка несколько недель не было воды, сообщили в программе...
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